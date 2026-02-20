MLB、フィギュア金のアリサ・リュウを祝福！マウンド上で披露された驚きの過去映像公開 | RBB TODAY

現地時間19日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子シングルで、米国代表のアリサ・リュウが金メダルを獲得した。それに伴い、米大リーグ・MLB公式Xアカウントが過去の始球式動画を引用し、祝福のメッセージを贈っている。

(Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

公開された映像は、2025年5月にセントルイス・カージナルスの本拠地ブッシュ・スタジアムで行われた始球式のもの。当時、2026年全米選手権に登場したアリサ・リュウは、マウンド手前で「ダブルアクセル」を披露。華麗なジャンプからボールを投じ、スタジアムを沸かせた。

この動画とともに、同アカウントは「This first pitch, good as gold（このファーストピッチは金メダル級）」と賛辞を投稿。さらに「Alysa Liu became the first American woman to win Olympic gold in figure skating since 2002!（アリサ・リュウが、米国女子として2002年以来となるフィギュアスケートの五輪金メダルを獲得！）」と綴り、24年ぶりの歴史的快挙を大々的に称えている。

※アリサ・リュウのミラノ・コルティナ冬季五輪金メダル獲得を祝福した投稿（MLB公式Xより）