BTS、カムバックライブのチケット予約詳細を公開！観覧エリアの規定も発表 | RBB TODAY

BTSのカムバックライブのチケット予約詳細が公開された。

BTSは、3月21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」を開催する。

2月20日、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」に告知が掲載され、観覧に関する具体的な案内が発表された。

告知によると、観覧エリアへの入場はWeverseグローバル予約購入者を対象とした応募当選者および事前予約チケット所持者に限られる。観覧エリア外のスペースについては、現場の安全管理指針に基づき、一部通行が制限される可能性があるという。

観覧席はスタンディングと指定席で運営される。指定席の一部は、舞台演出や安全構造物の設置により視界が制限される可能性があるが、該当エリアでは会場内に設置された大型LEDスクリーンを通じて公演を楽しむことができる。

「BTS COMEBACK LIVE: ARIRANG」は、オンラインとオフラインで同時に開催される。オフラインチケットの予約は2月23日午後8時より「NOLチケット」にて無料で実施される予定だ。また、本公演はNetflixを通じて190以上の国・地域に単独生中継される予定だ。

同公演は3月21日午後8時から約1時間、ソウル・光化門広場一帯で開催される。当日は円滑な公演進行と安全管理のため、光化門広場周辺の交通が規制される予定で、混雑状況に応じて近隣の地下鉄駅では無停車通過が実施される可能性もある。

なお、BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースする。全14曲が収録された本作は、グループのアイデンティティと深い愛を込めたアルバムだ。韓国を代表する民謡『アリラン』をタイトルに掲げ、グループのルーツやメンバーが感じる情緒を音楽で表現する。

