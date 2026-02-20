藤木直人、田中麗奈と家族ぐるみの付き合い明かす　「僕たちが住んでるマンションに引っ越してきた」 | RBB TODAY

20日放送の「あさイチ」（NHK総合）で、女優の田中麗奈と俳優の藤木直人が家族ぐるみで付き合いがあることが明かされた。

この日の「プレミアムトーク」にゲスト出演した田中。番組内では子育てと女優業を両立する田中の子育て術をよく知る人物として、藤木がVTR出演した。

VTRの中で藤木は田中との出会いについて、26年前に妻と友人と食事の約束をしていたところ、その友人が連れてきたのが田中だったと説明。その場で田中と藤木の妻が意気投合したといい、「毎日のように会ってたみたいで、それで仲良くなりました」と振り返った。

また、藤木は「（田中が）僕たちが住んでるマンションに引っ越してきた。だから本当のご近所さんになって」と、2階違いで同じマンションに住んでいるとも明かした。

藤木によると、自身の子どもが田中の引っ越しの荷ほどきをしに行ったといい、「それがうちの子どもの初めての一人旅」と笑っていた。

田中の子育てについて藤木は、「すごく子どもと向き合ってというか、（娘が）1人の大人じゃないんですけど、ちゃんとした1人の人として向き合っているイメージがすごくあります」と語り、藤木夫婦に子育ての相談をすることもあると明かしていた。

また、スタジオで田中は引っ越しについては「たまたまじゃないですね」と、藤木夫婦の住んでいるマンションということで引っ越したことを明かしつつ、「下見たら（藤木家族が）みんないる、みたいな」とはにかんでいた。







