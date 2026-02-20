 藤木直人、田中麗奈と家族ぐるみの付き合い明かす　「僕たちが住んでるマンションに引っ越してきた」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

藤木直人、田中麗奈と家族ぐるみの付き合い明かす　「僕たちが住んでるマンションに引っ越してきた」

エンタメ その他
注目記事
藤木直人【写真：竹内みちまろ】
  • 藤木直人【写真：竹内みちまろ】

　20日放送の「あさイチ」（NHK総合）で、女優の田中麗奈と俳優の藤木直人が家族ぐるみで付き合いがあることが明かされた。

　この日の「プレミアムトーク」にゲスト出演した田中。番組内では子育てと女優業を両立する田中の子育て術をよく知る人物として、藤木がVTR出演した。

　VTRの中で藤木は田中との出会いについて、26年前に妻と友人と食事の約束をしていたところ、その友人が連れてきたのが田中だったと説明。その場で田中と藤木の妻が意気投合したといい、「毎日のように会ってたみたいで、それで仲良くなりました」と振り返った。

　また、藤木は「（田中が）僕たちが住んでるマンションに引っ越してきた。だから本当のご近所さんになって」と、2階違いで同じマンションに住んでいるとも明かした。

　藤木によると、自身の子どもが田中の引っ越しの荷ほどきをしに行ったといい、「それがうちの子どもの初めての一人旅」と笑っていた。

　田中の子育てについて藤木は、「すごく子どもと向き合ってというか、（娘が）1人の大人じゃないんですけど、ちゃんとした1人の人として向き合っているイメージがすごくあります」と語り、藤木夫婦に子育ての相談をすることもあると明かしていた。

　また、スタジオで田中は引っ越しについては「たまたまじゃないですね」と、藤木夫婦の住んでいるマンションということで引っ越したことを明かしつつ、「下見たら（藤木家族が）みんないる、みたいな」とはにかんでいた。


田中麗奈、演技の学び直し明かす　「演技の学校を出てこの業界に入ったわけじゃないので…」 | RBB TODAY
画像
女優の田中麗奈はキャリアがあっても演技力向上のためにワークショップに通い続けている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/20/244206.html続きを読む »

田中麗奈、映画『幼な子われらに生まれ』で「毎日映画コンクール」女優助演賞を受賞 | RBB TODAY
画像
第72回「毎日映画コンクール」の表彰式が15日、神奈川県ミューザ川崎シンフォニーホールで開催され、助演賞部門で男優助演賞を『三度目の殺人』の役所広司が、女優助演賞を『幼な子われらに生まれ』の田中麗奈が見事、受賞した。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/02/16/158238.html続きを読む »

内見・引っ越しからお部屋づくり・家事・お金・防犯まで！　ひとり暮らしかんぺきBOOK
￥1,725
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ボックスバンク ダンボール 引っ越しセット1～2人用 段ボール ●段ボール 箱（大5・中10）15枚、緩衝紙、クラフトテープ ZH27-0015-a2
￥3,247
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top