おばたのお兄さん、2歳息子と初めてテレビ"顔出し"共演！息子のテレビでの第一声は「帰りたい」 | RBB TODAY

おばたのお兄さん、2歳息子と初めてテレビ"顔出し"共演！息子のテレビでの第一声は「帰りたい」

画像はおばたのお兄さんアメーバオフィシャルブログより
　お笑い芸人・おばたのお兄さんが8日と9日、アメーバオフィシャルブログを更新。2歳の息子と初めてテレビに出演したことを報告した。


　8日、おばたは「親子テレビデビュー！息子は人見知り日本代表!?」と題してブログを更新する。絵文字を交えながら「明日12月9日、息子と親子でテレビデビューします」と報告した。出演番組はTBS『プチブランチ』の“保育士てぃ先生”のコーナーで、「ぜひ見てください」と呼びかけ、息子との2ショットを添えた。

　そのうえで「でもでも、、、ロケ当日とにかく人見知りを発揮していてカメラにずっとお尻を向けていたので後頭部しか映ってない可能性があります！笑」「いい記念になりました」とつづっていた。

　翌9日のブログでは「息子がテレビの収録で最初に放った一言」と題してブログを更新。「昨日ブログに書かせてもらいましたがTBSの『プチブランチ』という番組で親子で出演してきました！」と報告し、「息子がテレビで初めて発した一言は、、、帰りたいでした。笑」と驚きのエピソードを明かした。人見知りになってしまった息子を抱きしめる姿などとともに「人見知りはまだまだ続きそうです」と述べた。

　最後には「昨日は元旦放送のネタ番組の収録！長丁場ですが、行ってきます！」と意気込み、ブログを締めくくった。

　これらの投稿に「たんくんめちゃくちゃ人見知りしてたの可愛かった」「わ。観ます！！」「息子くん、大好き」「後半はお顔が見れて良かった」「これからの成長も楽しみ」「可愛いたんくん」「帰りたい・・何と可愛い！！！」などの声が寄せられている。

　おばたと妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーは2018年3月30日に結婚を発表2023年8月27日には第1子となる長男が誕生した


