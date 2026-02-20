 田中麗奈、演技の学び直し明かす　「演技の学校を出てこの業界に入ったわけじゃないので…」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

田中麗奈、演技の学び直し明かす　「演技の学校を出てこの業界に入ったわけじゃないので…」

エンタメ その他
注目記事
田中麗奈【撮影：小宮山あきの】
  • 田中麗奈【撮影：小宮山あきの】

　20日放送の「あさイチ」（NHK総合）に、女優の田中麗奈が出演。第一線で活躍しながら、現在も演技を学び直していることを明かした。

　1999年のドラマデビュー以来、数々の作品に出演してきた田中。この半年だけでも映画「雪風 YUKIKAZE」、「ストロベリームーン 余命半年の恋」、「ナイトフラワー」、「星と月は天の穴」、「禍禍女」の6本の映画に出演し、4月には自身主演の映画「黄金泥棒」が公開を控えている。

　一方、現在も演技のワークショップである「アクティングクラス」に通っていると明かし、コーチと助手と3人で脚本を演じ、あとからコーチに演技指導を受けるというスタイルだと説明した。

　田中によると、2年前からワークショップに通っているとのこと。MCの博多華丸・大吉の大吉が「もうキャリアもあるし実績もあるから、別にそんな日々のトレーニングは……」と驚いていると、田中は「前からちょっと基礎を強化したい部分とか、演技の学校を出てこの業界に入ったわけじゃないので、そこがちょっと気になっていて」と明かした。

　また、田中はこれまで、「自分でお芝居の本を読んだり、時々ワークショップを受けることはあっても、なんか実践してみたいな、っていう。独学っていうことになると不安定さももしかしたら出てくるかもしれないですし、やっぱりしっかりと自分がなにをやってるかっていうこととか、どういうことがお芝居では起きてるかっていうのを知りたい」と学ぶようになった理由を説明していた。


田中麗奈、映画『幼な子われらに生まれ』で「毎日映画コンクール」女優助演賞を受賞 | RBB TODAY
画像
第72回「毎日映画コンクール」の表彰式が15日、神奈川県ミューザ川崎シンフォニーホールで開催され、助演賞部門で男優助演賞を『三度目の殺人』の役所広司が、女優助演賞を『幼な子われらに生まれ』の田中麗奈が見事、受賞した。
https://www.rbbtoday.com/article/2018/02/16/158238.html続きを読む »

Nスペで“宗教2世”の実体験を基にしたドラマ！田中麗奈「親が与える影響をすごく感じた」 | RBB TODAY
画像
NHKスペシャル “シリーズ宗教2世”ドラマ編の試写＆取材会が25日、都内にて行われ、出演する河合優実、田中麗奈、根本真陽が登場し、作品への思いを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/10/25/213612.html続きを読む »

俳優の悩みを全て解決するたった１つの演技レッスン　理論編
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
魂の演技レッスン22
￥2,277
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場



《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top