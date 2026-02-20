 森日菜美、スーパー戦隊シリーズ終了にメッセージ「私の原点、、！」「心はいつだって全力全開です」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

森日菜美、スーパー戦隊シリーズ終了にメッセージ「私の原点、、！」「心はいつだって全力全開です」

エンタメ ブログ
注目記事
森日菜美【撮影:浜瀬将樹】
  • 森日菜美【撮影:浜瀬将樹】

　8日、特撮ヒーロー番組「スーパー戦隊シリーズ」が、同日放送の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）最終回をもって放送終了し、50年の歴史に幕を閉じた。15日からは、東映の新たな特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」第1弾として『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が放送されている。

　スーパー戦隊シリーズ終了に際して、女優の森日菜美は8日に自身のXを更新。スーパー戦隊シリーズの終了に際し、思いをつづった。森は、過去のスーパー戦隊に感謝を伝えるスーパー戦隊公式Xの投稿を引用し、「私の原点、、！ 本当にありがとうございました。心はいつだって全力全開です」と投稿した。

　森は2014年、東宝芸能のオーディション（創立50周年記念）に合格し、芸能界デビュー。注目を集めるきっかけとなったのが、2021年放送のスーパー戦隊『機界戦隊ゼンカイジャー』だった。森は同作で、ゴールドツイカー一家の長女フリント・ゴールドツイカー役として出演。作中ではメカニックとして一家を支える存在感を示した。投稿にある「全力全開」は、同作のキーワードとしても知られている。

　この投稿にファンからは、「もりひなさんを知るきっかけでもありましたから感謝です」「日菜美さんのことを知れたのも、たくさんのファンがついたのも、今の活躍があるのも、ゼンカイジャーがきっかけだと思っています」「日菜ちゃんはいつまでも全力全開、愉快痛快に頑張ってね」といった声が寄せられている。


森日菜美、山下美月卒コン参戦「素敵な景色ありがとう」 | RBB TODAY
画像
俳優でタレントの森日菜美が12日、自身のX（旧Twitter）を更新。乃木坂46・山下美月の卒業コンサート参戦をほのめかす写真と投稿し、ネット上で注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/13/219941.html続きを読む »

中川翔子、スーパー戦隊終了報道に「残念すぎる」「戦隊じゃなきゃ、、」 | RBB TODAY
画像
スーパー戦隊シリーズの終了報道に多くのファンが驚き悲しみを表明している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/31/238903.html続きを読む »

機界戦隊ゼンカイジャーＶＳキラメイジャーＶＳセンパイジャー
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
機界戦隊ゼンカイジャー公式完全読本
￥2,673
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top