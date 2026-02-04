小嶋陽菜、美脚あらわな撮影オフショット動画公開に反響 | RBB TODAY

元AKB48の小嶋陽菜が3日、自身のインスタグラムを更新。女性ファッション誌『オトナミューズ』の撮影現場で撮られたオフショット動画を公開し、美脚が際立つ姿が話題となっている。
タイトなインナーウェア姿にハイヒールでポーズを取る様子や、胸元が目を引くタンクトップにショートパンツ姿、頬をふくらませたキュートな表情など、撮影の舞台裏ならではの自然体な一面を披露。スラリと伸びた美脚とトレードマークのロングの巻き髪ヘアも印象的で、やわらかな曲線が魅力の“マシュマロボディ”に注目が集まっている。
小嶋は、「オトナミューズのボディ企画に登場しているのでチェックしてね 毎日寒すぎるけどボディメイクがんばろう..」と呼びかけた。
コメント欄には「理想のボディ」「可愛すぎる」「スタイルよすぎ」といった声が寄せられ、反響を呼んでいる。
※小嶋陽菜、美脚あらわな撮影オフショット動画（小嶋陽菜の公式Instagramより）
