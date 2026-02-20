渡辺直美、千葉雄喜とコラボ楽曲『なにこれ？』20日リリース決定！MVティザー映像が先行公開 | RBB TODAY

20日、渡辺直美と千葉雄喜によるコラボレーション楽曲「なにこれ？」が待望の配信リリースを迎える。さらに同日20時には、渡辺直美の公式YouTubeチャンネルにてミュージックビデオのプレミア公開も決定。現在は、MVティザー映像も先行公開されている。

同楽曲は、2月11日に開催された渡辺のピン芸人初となる東京ドーム単独公演『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』でサプライズ初披露された。同公演は内容の発表を一切行わないままチケットが即日完売し、当日は45,000人以上が来場。「女性ソロコメディアンによるコメディーショーで販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録にも認定された。

渡辺直美

渡辺は楽曲制作のきっかけについて、「東京ドームで単独ライブをやる中で、この特別な日を曲に残してみるのはどうかなと思ったのが始まりです。普通にやるのは面白くないから、最もリアルを大事にし、ぶちかまし続けている千葉くんに相談して『ぶちアゲで超リアルで、人生いぇいいぇいみたいな感じの一緒にどうですか？』って聞いたら『やりましょうよ！』と快諾してくれて。ビート選びからリリックのことまで色々相談しながら『なにこれ？』という初のコラボ曲＆東京ドーム記念ソングが出来上がりました」とコメントしている。

渡辺直美＆千葉雄喜 『なにこれ？』 ジャケ写

公開されたジャケット写真は、渡辺直美と千葉雄喜がコタツを囲み楽しそうに笑う姿が印象的な1枚となっている。

なお、同楽曲を初披露した『渡辺直美 (20) in 東京ドーム』は現在見逃し配信中で、2月25日までの期間限定となっている。配信チケットは4,000円で2月25日21時まで販売され、見逃し配信の視聴期間は同日23時59分までとなる。

※渡辺直美＆千葉雄喜「なにこれ？」Music Video／2月20日(金) 20時プレミア公開