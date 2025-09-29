村重杏奈、自身の“偽アカウント”出現に悲鳴「お前はだれだ！！やめろ！！！」 | RBB TODAY

29日、元HKT48のタレント・村重杏奈が自身の公式Xを更新。自身の“偽アカウント”に苦言を呈した。

同日、Xでは「村重杏奈です」という名前のなりすましアカウントが、村重の写真とともに「テレビ局でイキり散らかし村重です。村重が色味ある服を着てる日は朝に余裕がある日です」などと投稿。この偽アカウントの投稿を引用し、村重は「おい！！！！お前はだれだ！！やめろ！！！」と悲鳴を上げ、続くポストで「これが本物の村重のアカウント」とファンに呼びかけた。

その後、さらば青春の光・森田哲矢が本物の村重のアカウントの投稿を引用し「ん？お前だれだ？」とコメント。村重のXアカウントには青色の公式マークが付いていないことから、村重は「しげ公式マークついてないからこれが偽物みたいになる！」と怒りの絵文字とともに返答した。すると森田は「一応両方通報しました」と返し、村重は「さいてーーーー！！！！！！！！」「全然むかつく！」と憤りをあらわにした。

偽アカウントはその後もポストを続け、「みんなのモチベ村重です」と別の村重の写真を転載しながら投稿。村重も「おい！！懲りろ！！誰だ！村重はこっち！」と怒りをあらわにしていた。この騒動にファンからは「かなりシツコイなりすましだから報告はしといたよ」「通報しといた」などの声のほか、「偽アカにツッコミ入れる村重オモロい」「こっちはこっちでちょっと面白いのが...(笑)」といった反応も寄せられた。

※偽アカウントに「お前はだれだ！」とポストする村重杏奈のX投稿