AKB48・伊藤百花、艶やかワンピ姿の“美少女”カット！『blt graph.』初登場＆自身初のソロ表紙を飾る | RBB TODAY

2月20日、写真集クオリティーのグラビア＆インタビュー新型マガジン『blt graph.』vol.114（東京ニュース通信社）が発売される。同号の限定版表紙にはAKB48の伊藤百花が初登場し、自身初のソロ表紙を飾る。

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

「blt graph.vol.114限定版」（東京ニュース通信社刊）撮影／細居幸次郎

伊藤は2024年3月に19期生としてデビュー。2026年2月25日リリースのAKB48 67thシングル「名残り桜」では初の表題曲センターに指名され、加入からわずか約1年9カ月での快挙を成し遂げた。

SNSでは、そのハイレベルなビジュアルが度々話題となり“万バズ”を記録。昨年の武道館公演では、OGの峯岸みなみに「顔面でバズるってどんな気持ちなの？」と言わしめるほどの存在感を放った。

今回の撮り下ろしグラビアは、そんな彼女の“顔面力”で勝負する12ページ。浮世離れした美しさはもちろん、ふとした瞬間に見せる素直な表情なども収録され、彼女が“バズる理由”を直感的に感じられる仕上がりとなっている。 一方、インタビューでは「今以上に多くの人に見つかってブレイクしたい」と意欲を語る反面、注目されることへの恐怖心や、グループとして今後直面するであろう困難についても赤裸々に吐露している。

『blt graph.vol.114限定版』は、セブンネットショッピングおよびTSUTAYA（SHIBUYA TSUTAYA／TSUTAYA EBISUBASHI）にて数量限定で予約受付中。各法人で絵柄の異なるポストカード特典も用意されている。

なお、通常版の表紙は日向坂46の藤嶌果歩が務める。表紙・裏表紙の絵柄および別冊付録以外の内容は通常版と同様となる。