「わざと中国人扱いしている？」 韓国人選手を3度も中国人と紹介したカナダ公共放送、訂正も謝罪なし | RBB TODAY

韓国選手を中国選手と誤って紹介するミスを、1度や2度ではなく3度も繰り返す放送事故が発覚した。

カナダの公共放送CBCが、自らのミスを認めて正式に訂正した。

【画像】五輪中継でカナダ公共放送が韓国人選手を繰り返し中国人と紹介

CBCは2月16日、公式サイトで「訂正および説明（Corrections and clarifications）」とし、「CBCスポーツは重要な訂正および説明を公開の場で記録している」と明らかにした。

CBCは「2026年2月14日、CBCオリンピック放送は、女子スケルトン予選3・4回目に出場した韓国のホン・スジョン選手の国籍を誤って表示した」「2026年2月11日、スピードスケート男子1000メートル決勝に出場した韓国のク・ギョンミン選手の国籍を誤って表示した」「2026年2月10日、ショートトラック・スピードスケート混合団体リレーに出場した韓国のチェ・ミンジョン選手の国籍を誤って表示した」と、3件の誤報を具体的に列挙して訂正した。

（画像＝CBC）「訂正および説明」

これに先立ち、CBCはミラノ・コルティナ冬季五輪の中継中、韓国選手を繰り返し中国選手として紹介。この問題は、在カナダ韓国人からの情報提供を受けた誠信女子大学ソ・ギョンドク教授の抗議により表面化した。

ソ教授は「複数競技に出場した韓国選手を、繰り返し中国選手として紹介した。1度なら単純ミスで済むが、女子ショートトラックに続き、男子スピードスケートまで誤るのは重大な過失だ」と指摘し、公開謝罪を求めていた。

（画像＝ソ・ギョンドク教授Instagram）チェ・ミンジョン選手

もっとも、国際大会の放送における誤報は珍しいことではない。2024年のパリ五輪開会式では、場内アナウンスで韓国（Republic of Korea）を北朝鮮（Democratic People's Republic of Korea）と誤って紹介するトラブルが発生している。

数カ月前には、カナダのスポーツ専門局TSNがテコンドーの映像を「日本の忍者」と誤って紹介する事例もあった。

CBCは問題が拡大すると迅速に訂正を行ったものの、明確な謝罪文は示していない。繰り返された“国籍誤表示”に対し、視聴者の不信感は簡単には消えそうにない。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「韓国に返品しろ」とゴミ扱い、中国人になった元韓国代表

■【画像】テコンドーを「忍者」と表現した海外メディア…韓国から批判殺到

■中国に異変 ミラノ五輪で金メダル0の衝撃…4年前は“開催国ブースト”だったのか