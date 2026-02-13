えなこ『オーバーウォッチ』のコスプレ全身スーツ姿にファン歓喜！ | RBB TODAY

コスプレイヤーのえなこが12日までに自身のインスタグラムを更新。人気ゲーム『オーバーウォッチ』のキャラクターのコスプレショットを公開し、ファンの注目を集めている。

公開された写真では、青と白を基調にピンクのラインがアクセントになったタイトな全身スーツ姿を披露。スラリと伸びた美脚が際立ち、まるでゲームの世界から飛び出してきたかのような完成度の高いルックとなっている。

えなこは投稿で「2/14（土）『第2回えなこカップ』開催します💝 Overwatchをあまりやったことがない方を中心に集めたカジュアル大会です！ 本日から21時からスクリム開始！ 私もTwitchで配信するので見てみてね👀✨」と告知。イベント開催に向けて意気込みをつづっている。

この投稿に、ファンからは「全身スーツめっちゃいい」「えなこ主演で実写化希望」「かわいい！」など、称賛のコメントが相次いでいる。

