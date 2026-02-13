AAA宇野実彩子、グループ脱退発表の西島隆弘に「20年間本当にありがとう」感謝と思い明かす | RBB TODAY

パフォーマンスグループAAAのメンバーで歌手の宇野実彩子が13日にインスタグラムを更新し、11日にグループ脱退を発表した歌手のNissyこと西島隆弘への思いを明かした。

Nissyは11日、スタッフ公式Xを通じて同日付けでAAAを脱退することを発表していた。

発表から2日が経った13日、宇野はインスタグラムにAAAのロゴを投稿し、「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります」「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります」と複雑な心境を明かした。

一方、宇野は「でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています」とし、「にっしー、20年間本当にありがとう」と西島への感謝を明かした。

宇野は、「デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ」とつづり、「体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」と呼びかけていた。

また、宇野、與真司郎、末吉秀太の3人でAAAのファンミーティングを開催することにも触れ、最後には「私はAAAとして歩み続けていきます。ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。これまでもこれからも、いつもありがとう」とファンへの感謝もつづっていた。

このポストに宇野のもとには、「これからも見守っていきます」「いつもいつも守り続けてくれてありがとう！」「これからのAAAも大好きです」という声が集まっていた。



