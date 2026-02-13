 AAA宇野実彩子、グループ脱退発表の西島隆弘に「20年間本当にありがとう」感謝と思い明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

AAA宇野実彩子、グループ脱退発表の西島隆弘に「20年間本当にありがとう」感謝と思い明かす

エンタメ ブログ
注目記事
宇野実彩子【撮影：こじへい】
  • 宇野実彩子【撮影：こじへい】

　パフォーマンスグループAAAのメンバーで歌手の宇野実彩子が13日にインスタグラムを更新し、11日にグループ脱退を発表した歌手のNissyこと西島隆弘への思いを明かした。

　Nissyは11日、スタッフ公式Xを通じて同日付けでAAAを脱退することを発表していた。

　発表から2日が経った13日、宇野はインスタグラムにAAAのロゴを投稿し、「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります」「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります」と複雑な心境を明かした。

　一方、宇野は「でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています」とし、「にっしー、20年間本当にありがとう」と西島への感謝を明かした。

　宇野は、「デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ」とつづり、「体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」と呼びかけていた。

　また、宇野、與真司郎、末吉秀太の3人でAAAのファンミーティングを開催することにも触れ、最後には「私はAAAとして歩み続けていきます。ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。これまでもこれからも、いつもありがとう」とファンへの感謝もつづっていた。

　このポストに宇野のもとには、「これからも見守っていきます」「いつもいつも守り続けてくれてありがとう！」「これからのAAAも大好きです」という声が集まっていた。

※AAA宇野実彩子、グループ脱退発表の西島隆弘に感謝


Nissy（西島隆弘）、AAA脱退を発表......4度目の手術を経て「長期的な治療および療養が必要」 | RBB TODAY
画像
Nissy（西島隆弘）は声帯手術や治療のため、AAAを脱退し今後は体調を優先して活動を検討している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/11/243764.html続きを読む »

このリボンはもしかして？ 宇野実彩子、“推し”との匂わせ投稿が話題「解禁が楽しみすぎる！！」 | RBB TODAY
画像
宇野実彩子が16日、自身のインスタグラムで行った“匂わせ投稿”が注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/16/228222.html続きを読む »

UNO MISAKO PREMIUM LIVE TOUR 2024 - I wish -(Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応))(初回生産限定) [Blu-ray]
￥3,266
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
【Amazon.co.jp限定】I wish(ミニALBUM+Blu-ray Disc(スマプラ対応))(初回生産限定) - 宇野実彩子 (AAA) (外付特典:メガジャケ)
￥389
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top