えなこ、コミケ会場で仰天の遭遇！ファンがネイルに「お風呂入ったよ」報告 | RBB TODAY

18日、コスプレイヤーのえなこが自身のXを更新し、コミケ当日のファンとのやり取りについて明かした。

えなこは同月16日、17日に東京ビッグサイトで開催された「コミックマーケット106」に際し、「お風呂に、入ろう」というキャッチコピーのポスターを公開し、SNS上で話題となっていた。

コミケ後、えなこは投稿で「コミケ前から「お風呂入ったから褒めてほしい」ってオタクが増えてきて」と反響の広がりを報告。続けて「コミケ当日はネイルでお風呂入ったことを伝えに来たオタクがいて大横転」とコメントした。投稿には「お風呂入ったよ えなこりん」と書かれたファンのネイル写真が添えられていた。

この投稿に対し、ネット上では「ネイルめちゃくちゃ可愛いです」「ここまでして伝えられたら嬉しいね！」「気合いの入り方が違いますね」「ネイルで伝えるの凄い」「綺麗」といった声が寄せられている。

※えなこのファン、ネイルに「お風呂入ったよ」報告（えなこの公式Xより）