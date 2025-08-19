 えなこ、コミケ会場で仰天の遭遇！ファンがネイルに「お風呂入ったよ」報告 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

えなこ、コミケ会場で仰天の遭遇！ファンがネイルに「お風呂入ったよ」報告

エンタメ グラビア
注目記事
えなこ【写真：竹内みちまろ】
  • えなこ【写真：竹内みちまろ】

『餓狼伝説 City of the Wolves』えなこ、桃戸ももら豪華コスプレイヤーが出演！まるで実写版な美しさに脱帽 | RBB TODAY
画像
クオリティーめっちゃ高い！
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/01/223457.html続きを読む »

えなこ、人生初の壺装束姿で熊野古道へ…「小学生の時におばあちゃんと行って以来」としみじみ | RBB TODAY
画像
えなこが18日までに自身のインスタグラムを更新。麗しの“壺装束”ショットを添えて、熊野古道へ訪れたことを報告した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/18/224552.html続きを読む »

　18日、コスプレイヤーのえなこが自身のXを更新し、コミケ当日のファンとのやり取りについて明かした。

　えなこは同月16日、17日に東京ビッグサイトで開催された「コミックマーケット106」に際し、「お風呂に、入ろう」というキャッチコピーのポスターを公開し、SNS上で話題となっていた。

　コミケ後、えなこは投稿で「コミケ前から「お風呂入ったから褒めてほしい」ってオタクが増えてきて」と反響の広がりを報告。続けて「コミケ当日はネイルでお風呂入ったことを伝えに来たオタクがいて大横転」とコメントした。投稿には「お風呂入ったよ　えなこりん」と書かれたファンのネイル写真が添えられていた。

　この投稿に対し、ネット上では「ネイルめちゃくちゃ可愛いです」「ここまでして伝えられたら嬉しいね！」「気合いの入り方が違いますね」「ネイルで伝えるの凄い」「綺麗」といった声が寄せられている。

※えなこのファン、ネイルに「お風呂入ったよ」報告（えなこの公式Xより）


東京カレンダー 2025年 8月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Precious (プレシャス) 2025年 9月号 [雑誌]
￥860
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

えなこ

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top