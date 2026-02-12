YouTuber・柑橘めたるのキュートな笑顔×グラマラスボディにギャップ萌え！水着＆ランジェリー姿で初グラビアに挑戦 | RBB TODAY

11日、YouTuberの柑橘めたるの初グラビアが『ヤングアニマルWeb』（白泉社）で公開された。



©︎柑橘めたる／白泉社 撮影／フジシロタカノリ

柑橘めたるは、等身大の日常を楽しく発信する動画で人気を集めるYouTuber。あどけないキュートな笑顔とは裏腹に、迫力のあるグラマラスボディとのギャップでも注目を集めている。



©︎柑橘めたる／白泉社 撮影／フジシロタカノリ

今回のグラビアでは、爽やかな水色のニットビキニ姿で微笑みかけるカットのほか、シックな花柄のランジェリーをまとい、アンニュイな視線で大人の色気を漂わせるカットも掲載。さらに、リラックス感のあるピンクのアンダーウェア姿で見せる自然体の表情など、さまざまな“柑橘めたる”を楽しめる内容となっている。