 YouTuber・柑橘めたるのキュートな笑顔×グラマラスボディにギャップ萌え！水着＆ランジェリー姿で初グラビアに挑戦 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

YouTuber・柑橘めたるのキュートな笑顔×グラマラスボディにギャップ萌え！水着＆ランジェリー姿で初グラビアに挑戦

エンタメ グラビア
注目記事
©︎柑橘めたる／白泉社　撮影／フジシロタカノリ
  • ©︎柑橘めたる／白泉社　撮影／フジシロタカノリ
  • ©︎柑橘めたる／白泉社　撮影／フジシロタカノリ
  • ©︎柑橘めたる／白泉社　撮影／フジシロタカノリ

　11日、YouTuberの柑橘めたるの初グラビアが『ヤングアニマルWeb』（白泉社）で公開された。


©︎柑橘めたる／白泉社　撮影／フジシロタカノリ

　柑橘めたるは、等身大の日常を楽しく発信する動画で人気を集めるYouTuber。あどけないキュートな笑顔とは裏腹に、迫力のあるグラマラスボディとのギャップでも注目を集めている。


©︎柑橘めたる／白泉社　撮影／フジシロタカノリ

　今回のグラビアでは、爽やかな水色のニットビキニ姿で微笑みかけるカットのほか、シックな花柄のランジェリーをまとい、アンニュイな視線で大人の色気を漂わせるカットも掲載。さらに、リラックス感のあるピンクのアンダーウェア姿で見せる自然体の表情など、さまざまな“柑橘めたる”を楽しめる内容となっている。　


東雲うみ、フェチ心をくすぐる背徳グラビア！視線を奪う誘惑ボディ披露 | RBB TODAY
画像
コスプレイヤー東雲うみが『ヤングアニマル』表紙と巻頭グラビアに登場、フェティッシュな内容で特典も。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/24/242796.html続きを読む »

元でんぱ組.inc・最上もが、キュートな水着姿からクールなランジェリーまで......カラフル＆モノクロの“二面性グラビア”披露 | RBB TODAY
画像
最上もがが表紙と巻頭を飾る「週間FLASH」2月10日号が発売。グラビアや母親としての一面も紹介されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/10/243738.html続きを読む »

【電子版】ヤングアニマルNo.3（2026年）
￥440
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

旬撮GIRL vol.28 (扶桑社ムック)
￥1,980
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top