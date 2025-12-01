 元でんぱ組.inc・根本凪、セクシーな温泉カットから“RPG風”グラビアまで！デジタル写真集を2作同時発売 | RBB TODAY
元でんぱ組.inc・根本凪、セクシーな温泉カットから“RPG風”グラビアまで！デジタル写真集を2作同時発売

撮影:鈴木ゴータ ヘアメイク:哘絵美子 スタイリング:菊池文子
　1日、元アイドルグループメンバーでVTuberとしても活動する根本凪のデジタル写真集2作品が、週刊SPA!から同時発売された。


　根本は茨城県生まれ。2022年にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」を卒業後、VTuberとしても活動を開始した。現在は一夫多妻制アイドルユニット「清竜人25」のメンバーとしても活躍中だ。

　1作目の『眼差しで伝わる色気』は、千葉の海や旅館で撮影され、温泉旅行のようなオフ感あふれる作品に仕上がっている。温泉入浴中のカットをはじめ、インスタントカメラで海を撮影する真剣な表情や、イエロービキニ姿、風呂桶を使ったカットなどが収録されており、タイトル通り様々な“眼差し”が切り取られている。

　2作目の『イノセント×セクシー』は、異世界物語の主人公になりきって冒険の旅へ出る設定だ。「もしRPGゲームのパーティーの仲間として、根本凪が同行していたら」というシチュエーションを具現化している。

　強敵が待ち構える森林での、下段の構えをとる戦士・ねもぺろ氏の姿に加え、ページをめくると防具を外した姿も確認できる。『イノセント×セクシー』な構図を展開しつつ、王道RPGゲームでは見られないような一面を披露している。また、冒険者も束の間の休息が必要ということで、キャンプを楽しむ様子も掲載。川瀬で涼しむ戦士の休息場面を捉えており、白い肌や女性らしいボディラインが印象的なカットとなっている。


《アルファ村上》

