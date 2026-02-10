ガスト、希少赤身の「999円ステーキ」が復活！12日よりグランドメニューをリニューアル | RBB TODAY

すかいらーくレストランツが運営するガストは、2026年2月12日よりグランドメニューをリニューアルし、新メニュー・新価格の展開を開始する。

『お、トクダ値！ガスト』

発売約1か月で100万食を突破した希少赤身の「999円ステーキ」が復活。赤身ビーフステーキ約100gは税抜999円（税込1,099円）で提供される。その他の新メニューとして、赤身ビーフステーキ約100g&海老フライ・カキフライが税込1,484円、赤身ビーフステーキ約100g&若鶏スパイス焼きが税込1,374円で登場。

赤身ビーフステーキ 約100g（税込1,099円）

赤身ビーフステーキ 約100g＆海老フライ・カキフライ（税込1,484円）

また、土日祝を除く平日10時30分から17時00分限定で平日ランチが大幅リニューアルとなる。グランドメニューの一部商品が単品価格そのままで、セットは「実質0円」で楽しめる。

赤身ビーフステーキ 約100g＆若鶏スパイス焼き（税込1,374円）

メニュー一例として、赤身ビーフステーキ約100gランチ(ライスまたはパン・日替わりスープ付き)が税込1,099円で提供される。ライスは大盛り無料だ。チーズINハンバーグランチ(ライスまたはパン・日替わりスープ付き)は税込714円から824円、粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグランチ(ライスまたはパン・日替わりスープ付き)は税込879円から989円、チキテキスパイス焼きランチ(ライスまたはパン・日替わりスープ付き)は税込824円から989円となっている。

パスタランチのメニュー一例として、明太クリームカルボナーラランチ(セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き)が税込824円から989円、こく旨ミートソースランチ(セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き)が税込604円から879円で提供される。

明太クリームカルボナーラランチ（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）（税込824～989円）

こく旨ミートソースランチ（セットサラダ・ドリンクバー・日替わりスープ付き）（税込604～879円）

さらに、サワー・グラスワインなど全9種が、終日お得なハッピー価格になる。アルコール5種とノンアルコールドリンク4種が終日一律税込219円だ。

その他、新トッピングでカスタム自在な「サラダ」メニューのラインアップを強化。新作5品として、食後にもぴったりな、お手頃価格の「小さめデザート」も充実している。

「セットドリンクバー」をお値打ち価格へリニューアルした。30種類以上のドリンクがおかわり自由だ。セットドリンクバーは、超都心店舗では税込329円となる。セットドリンクバーは料理・デザートを注文した客のみに適用される。オトナ女子会にも最適な、果肉入りフルーツサワー3種も新登場。ごろっと果肉がたっぷり入ったフルーツサワーを気軽に楽しめる。たっぷりマンゴーのはちみつレモンサワー、Veryベリーサワー、果肉たっぷりグレフルサワーがすべて税込329円で提供される。

対象店舗はガスト全店で、対象期間は2026年2月12日から5月20日までとなっている。