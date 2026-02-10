日本で急逝した台湾の国民的女優、遺産を巡り親族と韓国人夫が対立？報道について妹がコメント | RBB TODAY

歌手ク・ジュンヨプの妻で女優のバービィー・スー（徐熙媛）さんの遺産を巡る対立の噂について、遺族が反論した。

2月10日、台湾のTVBSなど、複数のメディアは「バービィー・スーさんの母親が、ク・ジュンヨプの相続を阻止するために、弁護士を選任した」という主張が提起されたと報じた。

これに対し、バービィー・スーさんの妹で女優のシュー・シーディー（徐熙娣）は、「このようなデマを拡散する人々は、本当に悪意があり、汚れた考えを持っている」と批判した。

続けて、「義兄は姉に純粋な愛を与え、真の幸せをあげた人だ。私たちは彼にいつも感謝している」と明かした。

また、「ク・ジュンヨプは家族だ。どうかこのようなデマを広めないでほしい」と自身の立場を伝えた。

（写真＝バービィー・ス―さんSNS）

左からバービィー・ス―さん、ク・ジュンヨプ

これに先立ち、ク・ジュンヨプは「すべての遺産は、妻が家族のために築き上げた大切なものだ」として、自身の法的な相続の権利を、バービィー・スーさんの母親に譲る意向を明らかにしていた。

なお、ク・ジュンヨプとバービィー・スーさんは1998年に交際していたが、破局から約20年後に再会し、2022年に結婚した。2人のストーリーは感動を呼んだが、2025年2月、バービィー・スーさんが日本旅行中に急性肺炎でこの世を去り、多くの人々が悲嘆に暮れた。

