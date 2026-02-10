プロントが『地球の歩き方』とコラボ！ツナマヨやボロネーゼなど世界各国を感じる「あさごぱん」販売 | RBB TODAY

プロントは17日より、旅行ガイドブック『地球の歩き方』とコラボしたメニュー「あさごぱん」を販売開始する。同時にエ プロントでは地球の歩き方の世界観を取り入れた「タルティーヌ」を展開する。

全国の『PRONTO（プロント）』で発売「あさごぱん」©地球の歩き方/Gakken

プロントの「あさごぱん」は、「朝ごはん」と「パン」を掛け合わせた商品だ。卵液に浸したパンをふんわりと焼き上げ、ふちをマヨネーズで囲い、さまざまな具材をのせて焼いた一品となっている。

日本は国民的ソウルフード「ツナマヨ」をあわせた。コクのあるツナマヨはあさごぱんと相性がいい。アメリカはベーコンを採用。ベーコン、エッグ、マヨネーズ。アメリカの朝食の定番をすべて詰め込み香ばしく焼き上げている。

日本：ツナマヨ

スイスはチーズで展開。焼けたチーズが香ばしいあさごぱんだ。イタリアはボロネーゼを用意。パスタソースの王道ボロネーゼを、あさごぱんで。大粒のお肉が入ったプロントオリジナルのソースをふんだんに使用した食べ応えのある1品に仕上がっている。

イタリア：ボロネーゼ

また、エ プロントの「タルティーヌ」も「地球の歩き方」とコラボし、世界各国を感じる商品を展開する。

日本は朝食の鉄板「目玉焼き」を採用。卵のコクと旨み、マヨネーズのやさしい酸味が香ばしいパンと合わさる、日本らしい定番の味に仕上がっている。フランスはアルザス地方の郷土料理「タルトフランベ」をイメージした、タマネギの甘さと食感が際立つ「タルティーヌ ベーコン＆オニオン」を販売。

イタリアはトマトとチーズの濃厚クリームソースに大ぶりの海老が入ったパスタ料理のような満足感のあるタルティーヌだ。スペインは生ハムとトマトを楽しむ、スペインの定番食材の組み合わせ。アメリカはタマゴとベーコンをたっぷりのせた、ボリューム満点のタルティーヌだ。