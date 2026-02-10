マクドナルド「クリームブリュレホットドーナツ」18日から期間限定販売！満足そうな表情を見せるあの出演CMも17日より放映 | RBB TODAY

日本マクドナルドは、新しいホットスイーツ「クリームブリュレホットドーナツ」を2月18日から3月中旬まで期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売する。

クリームブリュレホットドーナツ 260円～

同商品は、ザクザクのワッフルコーンとサクサクのフィアンティーヌを散りばめた、もちもち食感のドーナツ生地の中に、とろける甘いカスタードクリームを包んだ新作スイーツだ。もっちりした生地とザクザク食感、なめらかなクリームのコントラストが楽しめる。

キャラメル風味のドーナツ生地と、北海道産牛乳を使用したカスタードクリームが織りなす満足感たっぷりの味わいで、寒い冬だからこそ、あたたかい店内やお家の中でプレミアムローストコーヒーやホットドリンクとともに、心も温まるスイーツとなっている。

ひとくちサイズのホットドーナツが3ピース入った商品で、店頭価格は260円から。販売時間は開店から閉店まで、どの時間帯でも購入できる。

また、2月17日からは、アーティスト・タレント・俳優・モデルなど幅広く活躍するあのが登場する新TVCMの放送が開始される。フランス映画のような世界観で、ザクもち・カスタードとろ～りな「クリームブリュレホットドーナツ」を楽しむあのの姿が描かれる。

スイーツ「彼女が好きなもの」篇

CMでは「♪わーい ザクもち カスタード とろり～」と流れる楽しげな歌に乗せて、あのが嬉しそうに新商品を味わい、満足そうな表情を見せる。同居人との会話の中で「おいしいよ!」と商品を紹介するシーンも盛り込まれている。

※スイーツ「彼女が好きなもの」篇 30秒