シャトレーゼ、“ひなまつりケーキ”を15日より販売！「お花のフリルショート」や「ひなかざり ショコラ・ノワール」など盛りだくさん | RBB TODAY

シャトレーゼは、苺を贅沢に使用したケーキや、少人数でも楽しめるミニケーキなど、多彩なラインナップの「ひなまつりケーキ」を、全国のシャトレーゼにて2月15日から順次、数量限定・期間限定で販売する。

「お花のフリルショートデコレーション」は、りんご風味クリームと苺クリームでお花をイメージし、花びらゼリーをあしらった、カラフルなデコレーションケーキだ。ふんわりとしたスポンジで、カリカリとした食感が楽しい苺シュガーチップ入り苺クリームと、ダイス苺、白桃果肉入りソースをサンドしている。価格は3,602円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「ひなかざり プレミアム苺フレジェ」は、たっぷりの苺と甘酸っぱい苺果肉入り苺ソースを使用し、苺のおいしさを存分に味わえる贅沢なデコレーションケーキだ。ふんわりとしたスポンジで、苺果肉入り苺ソースとキレのあるホイップクリームをサンドしている。価格は3,102円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「ひなかざり ショコラ・ノワール」は、緑のチョコレートを「おだいりさま」、赤のチョコレートを「おひなさま」に見立てた、シックで華やかなデザインのひなまつりケーキだ。香ばしい刻みアーモンドのプラリネを加えたヘーゼルナッツクリームに、パリパリとした食感の板チョコレートと、濃厚なチョコガナッシュをサンドしている。価格は3,500円、販売期間は2月27日から3月3日まで。

「桃の節句 ひし形デコレーション」は、ひなまつりに欠かせない伝統的なお菓子「ひし餅」をイメージした、彩り豊かで華やかなデザインのケーキだ。かわいらしいピンク色と緑色のスポンジで、ホイップクリームと苺をサンドし、苺や雛人形チョコレート、桃の花、ぼんぼりを飾った。やさしい甘さのホイップクリームと苺の味わいが楽しめる。価格は3,306円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「桃の節句 2つの味が楽しめるハッピーどうぶつデコレーション」は、苺果肉入り苺ソースとホイップクリームをサンドしたケーキと、チョコクリームとシリアル入りチョコレートをサンドしたチョコケーキ、2種類の味が楽しめるデコレーションだ。価格は3,806円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「桃の節句 アソートデコレーション」は、苺みるく、パリパリチョコレート、ホワイトチョコレート、チョコバナナ、抹茶、ミックスベリー、レアチーズ、マロンを1個ずつ詰合せた、色々なフレーバーを楽しめるデコレーションケーキだ。ひな壇をイメージし、チョコレートでできたおだいりさま・おひなさま・三人官女を飾っている。価格は3,908円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「桃の節句 苺の2段タルトデコレーション」は、自家製アーモンドタルトに、やさしい味わいのキャラメルクリームと甘酸っぱいダイス苺を挟んだスポンジケーキを重ねた、豪華な2段デコレーションだ。下段には三人官女のチョコレートや苺を、上段にはおだいりさまとおひなさまのチョコレート、ぼんぼりや桃の花を飾った。価格は4,158円、販売期間は2月27日から3月3日まで。

「桃の節句 ちいさなひなケーキ 白」は、ホイップクリームとスポンジ、チョコチップをサンドしたケーキに、おだいりさまチョコレートやぼんぼりをのせた、ひなまつり限定のミニケーキだ。ミルク感あふれるホイップクリームと、ふんわり軽やかな口どけのスポンジに、ほんのりダークな味わいのチョコチップが食感のアクセントになっている。価格は963円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「桃の節句 ちいさなひなケーキ ピンク」は、苺クリームと苺風味スポンジ、ホワイトチョコチップをサンドしたケーキに、おひなさまチョコレートやぼんぼりを飾った、ひなまつり限定のミニケーキだ。ミルクの風味豊かな苺クリームと、ふんわりとした苺風味スポンジに、甘いホワイトチョコチップの食感がアクセントになっている。価格は963円、販売期間は2月15日から3月3日まで。

「桃の節句 ちいさなひなかざり」は、「桃の節句 ちいさなひなケーキ(白)」と「桃の節句 ちいさなひなケーキ(ピンク)」を、ひなまつりデザインの専用箱に1個ずつ詰め合わせた、手軽で華やかなケーキセットだ。価格は2個入で1,926円。販売期間は2月15日から3月3日まで。

「桃の節句 苺のトルテ」は、苺スポンジ、抹茶スポンジとホイップクリームでひし餅をイメージした、ひなまつりのお祝いにふさわしいミニケーキだ。苺スポンジと抹茶スポンジで、ホイップクリームと洋梨シロップ漬け、黄桃シロップ漬け、ダイス苺をサンドし、新鮮な苺を2粒飾り贅沢に仕上げた。価格は380円。販売期間は2月15日から3月3日まで。

「春いちごと桃のふんわりケーキ」は、ピンクと緑の色合いで、春の訪れを感じさせる可愛らしいケーキだ。スポンジに、つぶつぶ感のある苺シュガーチップ入り苺クリームと、やさしい甘さの桃ジュレを重ね、苺クリームとりんご風味クリームを絞り、苺をトッピングした。価格は436円。販売期間は2月15日から4月3日まで。