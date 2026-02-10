 マツコ・デラックス、緊急手術で入院中 | RBB TODAY
マツコ・デラックス、緊急手術で入院中

マツコ・デラックス【撮影：竹内みちまろ】
  • マツコ・デラックス【撮影：竹内みちまろ】

　9日、タレントのマツコ・デラックスが月曜コメンテーターを務める『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で生出演し、緊急手術を受けて入院中であることを明らかにした。

　番組冒頭、MCの大島由香里がマツコの不在を伝えると、スタジオに電話音が鳴り響いた。同じくMCの垣花正と大島が恐る恐る受話器を取り「もしもし？」と呼びかけると、マツコはいきなり番組の演出に言及。「ベタな演出」と指摘しつつ、オリンピックなどを見た後だと番組の絵面が「しょぼくれている」「何をやっているんだろうこの人たちは」と毒舌で切り出した。

　その後、垣花がマツコに欠席の理由を尋ねると、マツコは「ちょっとすいません、急だったんだけど」と切り出し、「首の脊髄が圧迫されちゃって。手足とかに痺れが出始めちゃって」と症状を説明。病院を受診したところ、医師から「急いで手術した方がいい」と告げられ、すでに手術を終えて入院中であることを明かした。

　さらにマツコは、本来であれば急な欠席を「申し訳ない」と謝罪するつもりだったというが、テレビ画面越しのスタジオの様子を見て「あまりのしょぼくれた画面に『私は普段こんなところに映ってるんだ』」「カッスカスよ」と思わず呆れてしまったと笑いを誘った。

　現在の体調については「首の神経が圧迫されてるだけで、他は元気なので」と強調。これを受け垣花はマツコに復帰時期を尋ねたが、マツコは「ハッキリとはわからないのよね。まだ手術して3日ぐらいしか経ってないから」と回答。「術後の経過を先生に診ていただいて、それで決まる感じ」としつつ、最後は「一応元気だけど、労わりなさいよちゃんと」とコメントした。


《平木昌宏》

