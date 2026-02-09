「これダンス？性行為じゃん」発言で炎上のAIKI、攻めのランジェリースタイルに反響続々 | RBB TODAY

ダンサーのAIKIが、強烈な存在感を放つ新たなスタイルを披露した。

AIKIは2月2日、自身のインスタグラムに「HOT or COLD？」という短いコメントとともに、複数枚の写真を投稿した。

【写真】「性行為じゃん」発言のAIKI、水着姿

公開された写真では、ブラックのコルセットに網タイツ、ガーターベルトを合わせた大胆なランジェリースタイルを着用。強気な表情でカメラを見つめ、圧倒的な存在感を放っている。

レース素材の衣装に加え、ボディラインを際立たせるシルエット、そして深みのあるレッドリップが重なり、より一層インパクトの強いビジュアルを完成させた。

インパクトの大きい今回の姿には、「とてもホット！」「なぜこんなスタイルを着こなせるの？」「素敵すぎる」「魅力に限界がない」などのコメントが相次いだ。

（写真＝AIKI Instagram）

AIKIは昨年、ダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』に韓国代表チーム「BUMSUP」のメンバーとして出演。卓越したパフォーマンスで番組を盛り上げた一方、チームメイトのHoney Jとともに他チームのダンスについて「これダンス？“性行為”じゃん」と発言し、物議を醸した。

同番組は最終的に、日本代表「OSAKA Ojo Gang」の優勝で幕を閉じている。

