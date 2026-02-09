ENHYPEN・ジョンウォン、誕生日に1億ウォンの寄付を約束「受けた愛を社会へ」　 | RBB TODAY

ENHYPENのジョンウォンが22歳の誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。

ジョンウォンは自身の誕生日である2月9日、愛の実・社会福祉共同募金会に1億ウォン（約1000万円）の寄付を約束し、個人高額寄付者の会「オーナーソサエティ（Honor Society）」の3886人目の会員に加入した。

今回の寄付は、世界中のファンから受け取ってきた愛への感謝の気持ちを社会に還元したいというジョンウォンの思いから実現したもの。ジョンウォンは、単発の支援にとどまらず、今後も継続的に寄付を行っていく意思を示しており、寄付金は今後5年間にわたり、毎年2000万ウォン（約200万円）ずつ、社会的に支援を必要とする子どもや青少年を対象とした支援・福祉事業全般に活用される予定だ。

ジョンウォンは「K-POPアーティストとして大きな愛を受ける中で、僕への関心や応援は決して当たり前のことではないと常に感じてきた」と語り、「その過程で、誰もが本来享受すべき権利や環境についても自然と関心を持つようになった」と明かした。さらに「僕の小さな分かち合いが、環境の壁によって当然の権利を得られない子どもたちにとって、心強い応援や勇気になることを願っている」とコメントした。

なお、ENHYPENは最近、グローバルコンテンツ分析企業「Parrot Analytics」が発表した2025年の年次報告書「What Audiences Loved in 2025」において、「今年の人物アンダー30（Talents of the Year Under 30）」部門で2位を記録。BTSに次ぐ結果となり、世界的な影響力を改めて証明した。

◇ジョンウォン プロフィール

2004年2月9日生まれ。本名ヤン・ジョンウォン。7歳から4年間習ったテコンドーを継続するか悩んでいた時期に道端でスカウトされ、2017年にSMエンターテインメントの練習生に。2018年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）にオーディションを経て移籍後、2020年に現在の所属事務所BELIFT LABの練習生となった。ENHYPENのリーダーであると同時に、ファンの間では「公式も認める愛されキャラ」とも。ENHYPENの各種独自コンテンツでは、実際にジョンウォンへの愛を惜しみなく表現するメンバーの姿を確認できる。

