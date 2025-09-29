双子妊娠中の中川翔子、いよいよ明日出産！絵日記で想いをつづる「人生最大級に、人生が変わる明日！！」 | RBB TODAY

29日、双子を妊娠中の中川翔子が自身の公式Xを更新し、明日・30日に出産を迎えることを明かした。

中川は2023年4月に一般男性との結婚を発表。現在は出産のため入院中で、以前から帝王切開で出産する予定であると公表していた。この日も投稿で「いよいよ明日 双子に会える！ 双子がいる巨大お腹ラストナイト！」と記し、出産予定日が9月30日であることを伝えた。

また「今夜しか書けない気持ちを絵日記にしました どんな明日からの未来かな」として、妊娠中の自身を描いた絵日記の写真も投稿。絵日記には「いよいよついに明日 双子が生まれる...! 人生1、人生が変わる前夜なんだ...！」「意味を持ってきっと今、2人で来てくれる双子との明日からの新しい未来を楽しみたいです！！！！」など、出産前夜の思いがつづられている。

さらに「皆様のメッセージが本当に勇気になりましたありがとう！人生最大級に、人生が変わる明日！！みんな！！オラに元気をわけてくれ！！」と、応援への感謝も投稿。コメント欄には「おりゃーー！！！ありったけの元気だー！！！！」「微力ではありますが私からもパワーを送ります」「ついに明日なんだね！！ ここまで本当にお疲れ様でした」など、励ましの声が寄せられている。

※中川翔子の出産前夜の絵日記（中川翔子の公式Xアカウントより）