元SKE48・江籠裕奈、引き締まった“美くびれ”披露！大人の美しさが詰まったデジタル写真集が本日発売 | RBB TODAY

 元SKE48・江籠裕奈、引き締まった"美くびれ"披露！大人の美しさが詰まったデジタル写真集が本日発売
元SKE48・江籠裕奈、引き締まった“美くびれ”披露！大人の美しさが詰まったデジタル写真集が本日発売

江籠裕奈デジタル写真集『Summertime Memories』より（C）ワニブックス
　9日、元SKE48でソロアイドルとして活動する江籠裕奈のデジタル限定写真集『Summertime Memories』（ワニブックス）がリリースされた。

　同作は、グループ在籍時にファンから「天使」と評されていた江籠のキュートさはもちろん、25歳の大人の美しさも追求した一作だ。ヴィンテージアメリカンなスタジオと海辺を舞台に撮影を敢行。しっとりとした麗しい姿や、爽やかな眩しい笑顔など、今の江籠の魅力が存分に詰まった内容に仕上がった。

　今回のリリースに際し、江籠は「新しくデジタル限定写真集『Summertime Memories』が発売されることになりました。昨年夏に撮影をしたので懐かしいです。夏の暑さや爽やかさを感じてもらえるような写真集になってるんじゃないかなと思います。未公開のカットや衣装など見どころが盛りだくさんなので、ぜひチェックしてください！」とコメントを寄せている。

　江籠は愛知県出身の25歳。2011年にSKE48の5期生として活動をスタートし、2023年12月末に同グループを卒業した。現在はソロアイドルとして活動しており、江籠裕奈5thシングル「D∞ll」が好評発売中だ。また、ラジオ「TAKE ON ENERGY MUSIC」（FM AICHI・毎週金曜5時30分から）へのレギュラー出演や、WEBメディア・Pop'n'Rollでの連載「江籠裕奈のディープ可愛い論」など、多岐にわたり活動している。


