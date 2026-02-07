「雪原に映える」日本選手団は赤ウェア！五輪開会式各国の衣装にも注目 | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開会式が2月6日（日本時間7日未明）に行われた。史上はじめて4会場に分かれて行われた開会式で、各国の選手の衣装にも注目が集まっている。

日本選手団は旗手の2人も2会場に分かれて入場。4会場でそれぞれ声援に応えながら入場した。





日本選手団(Photo by Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images)

今大会で日本選手団が着用していたのは、アシックスから提供されたオフィシャルスポーツウェア。ジャケットは赤が基調となっており、2024パリ五輪のキーカラーと同様の「TEAM JAPAN RED」と「サンライズレッド」のグラデーションになっている。





日本選手団(Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

この鮮やかな赤色にネット上からは、「雪原に映える」「目立つしオシャレ」「赤の色合いが良いな」という声が寄せられていた。

また、各国の衣装にも注目が集まっている。





イタリア選手団(Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

開催国のイタリアの選手団はエンポリオ・アルマーニが制作した黒のジャケットとパンツ。よく見ると裾にイタリアの国旗の色である緑、白、赤のラインが入っていた。



アメリカ選手団(Photo by Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images)

アメリカ選手団が着用していたのは、ラルフローレンがデザインした白いウールコートの衣装。インナーとして星条旗と雪柄のデザインが編み込まれたタートルネックセーターを着用し、帽子とデザインを合わせていた。



チェコ選手団(Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

イギリス選手団(Photo by Cameron Spencer/Getty Images)

ひときわカラフルだったのはチェコ選手団の衣装。赤、白、黄色、黒が組み合わさったユニフォームになっていた。また、イギリスは選手たちがユニオンジャックを手に持ち、国名が記された大きなマフラーを首からかけているスタイルとなっていた。

各国の個性があらわれた選手入場の様子にネット上からは、「衣装クオリティ高すぎる！」「ファッションショーみたい」「各国の衣装が可愛い」という反響が寄せられていた。

