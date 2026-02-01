 戦隊シリーズ女優・平川結月、ジャケット姿でしっとり表情！初卓上カレンダー表紙カット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

戦隊シリーズ女優・平川結月、ジャケット姿でしっとり表情！初卓上カレンダー表紙カット公開

エンタメ その他
注目記事
『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）
  • 『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）
  • 『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）
  • 『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）
  • 『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

　俳優・平川結月の初となる卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（ワニブックス）が2月24日に発売される。今回、表紙カットが公開された。


『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

　平川は『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイクし、現在は『仮面ライダーゼッツ』にも出演中だ。同カレンダーでは、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のある洋館など、歴史と情緒が色濃く残る街で様々な表情を切り取った。リラックスしたときに見せる開放的な笑顔から、セットアップ衣装に身を包み、クールな表情で佇む凛とした姿まで、新鮮な表情やこれまでにない新たな一面が随所にちりばめられている。


『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

　ページをめくるごとに異なる表情を見せ、「結月」の名の通り、ひと月ごとに異なる魅力を結び合わせていくカレンダーに仕上がった。また、置く場所を選ばないデザイン性にもこだわり、生活空間にそっと馴染み、さりげなく日々を彩ってくれるカレンダーとなっている。


『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

　平川は「今回のカレンダーでは、今までより少し大人っぽい雰囲気の私が見られると思います。今回初挑戦した衣装もあって、見どころの1つです。企画段階から『生活空間に馴染むものを作りたい』と思い、写真のテイストや紙の質感にも拘って制作しました。思い描いていたより何倍も素敵なものが出来上がり、本当に嬉しい限りです。毎月直筆でひとことコメントも載せています。『身近に寄り添う』がコンセプトなので、オフィスのモニター横や、学生さんはロッカーに忍ばせていただけたら。個人的には玄関がオススメです。私が『いってらっしゃい』と『おかえり』をしますので(笑)」とコメントしている。

　同カレンダーは価格3850円、A5判のリング卓上で両面13枚。発売記念イベントとして、カレンダー・特典お渡し会を東京と大阪で開催する。東京は2月22日13時からSHIBUYA TSUTAYAで、大阪は3月1日13時から梅田 蔦屋書店で実施される。


戦隊シリーズ女優・平川結月、情緒あふれる街で小旅行気分！初の卓上カレンダー発売決定 | RBB TODAY
画像
平川結月の初カレンダーが発売され、レトロな街並みで撮影された多彩な表情が楽しめる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/24/241513.html続きを読む »

平川結月、生まれて初めての雪国で無邪気な素顔！ 1st写真集『ゆづき。』が電子化 | RBB TODAY
画像
平川結月による1st写真集『ゆづき。』（ワニブックス）の電子版が、5月2日にリリースされることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/25/228791.html続きを読む »

平川結月 CALENDAR 2026.4-2027.3 ([カレンダー])
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
平川結月 ファースト写真集 『 ゆづき。 』
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top