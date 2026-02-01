戦隊シリーズ女優・平川結月、ジャケット姿でしっとり表情！初卓上カレンダー表紙カット公開 | RBB TODAY

俳優・平川結月の初となる卓上カレンダー『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（ワニブックス）が2月24日に発売される。今回、表紙カットが公開された。



『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

平川は『王様戦隊キングオージャー』のリタ・カニスカ役で一躍ブレイクし、現在は『仮面ライダーゼッツ』にも出演中だ。同カレンダーでは、休日にふらりと小旅行へ出かけた平川を追うように、レトロな喫茶店、神社の参道、趣のある洋館など、歴史と情緒が色濃く残る街で様々な表情を切り取った。リラックスしたときに見せる開放的な笑顔から、セットアップ衣装に身を包み、クールな表情で佇む凛とした姿まで、新鮮な表情やこれまでにない新たな一面が随所にちりばめられている。



『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

ページをめくるごとに異なる表情を見せ、「結月」の名の通り、ひと月ごとに異なる魅力を結び合わせていくカレンダーに仕上がった。また、置く場所を選ばないデザイン性にもこだわり、生活空間にそっと馴染み、さりげなく日々を彩ってくれるカレンダーとなっている。



『平川結月CALENDAR 2026.4-2027.3』（撮影：野口花梨）

平川は「今回のカレンダーでは、今までより少し大人っぽい雰囲気の私が見られると思います。今回初挑戦した衣装もあって、見どころの1つです。企画段階から『生活空間に馴染むものを作りたい』と思い、写真のテイストや紙の質感にも拘って制作しました。思い描いていたより何倍も素敵なものが出来上がり、本当に嬉しい限りです。毎月直筆でひとことコメントも載せています。『身近に寄り添う』がコンセプトなので、オフィスのモニター横や、学生さんはロッカーに忍ばせていただけたら。個人的には玄関がオススメです。私が『いってらっしゃい』と『おかえり』をしますので(笑)」とコメントしている。

同カレンダーは価格3850円、A5判のリング卓上で両面13枚。発売記念イベントとして、カレンダー・特典お渡し会を東京と大阪で開催する。東京は2月22日13時からSHIBUYA TSUTAYAで、大阪は3月1日13時から梅田 蔦屋書店で実施される。