モーニング娘。'26・牧野真莉愛、オーストラリアを舞台にした最新写真集が本日発売！25歳の“いま”を凝縮した一冊に | RBB TODAY

2日、モーニング娘。'26牧野真莉愛の最新写真集『blooming MARIA25』（ワニブックス）が発売された。

『blooming MARIA25』イメージカット

同作のテーマは「25歳のこたえ」。オーストラリア・パースを舞台に、25歳という節目を迎える牧野の“いま”を切り取った一冊となっている。澄みきった空と海で見せるリラックスした素顔から、歴史ある劇場でのしっとりとした佇まい、街の夜景に溶け込む大人びた表情までを収録。少女と大人の狭間で揺れる等身大の姿や、自然体の笑顔など、多彩なロケーションを通して牧野の魅力を凝縮した内容だ。

なお、メイキングDVD付特別バージョン（4,730円）は、ワニブックス通販、ハロー!プロジェクトオフィシャルショップにて販売される。