桃月なしこ、チューブトップビキニで豊満ボディ披露！“お忍び温泉旅行”グラビアに挑戦 | RBB TODAY

15日発売の『週刊少年チャンピオン』7号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアに、桃月なしこが登場した。

『週刊少年チャンピオン』7号Ⓒ秋田書店Ⓒ01familiaⒸ高橋慶佑

地上波連ドラ初主演作が放送されるなど、女優としても活躍中の桃月。同誌への登場は今回で通算13回目となる。今回はドラマの撮影現場を抜け出し、お忍びで温泉旅行へ向かうというテーマで撮影が行われた。

誌面には、頭に手拭いをのせて温泉に癒やされる姿や、浴衣から白ビキニがのぞくリラックスしたカットなど、湯けむりをまとった麗しい桃月の姿が収められている。付録には両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。

桃月は「『目指せ表紙10回！』と言っていたのが、もはや懐かしく感じるくらい、こうしてたくさん表紙を飾らせてもらって感謝です！お忍び旅行感……スカーフ似合っているか不安です（笑）。似合ってますかね!?2026年の抱負は……楽しく生きる！仕事もプライベートも、1日の終わりに『今日も楽しかったな』と思える毎日を過ごしたいですね」とコメントを寄せている。