桃月なしこ、チューブトップビキニで豊満ボディ披露！“お忍び温泉旅行”グラビアに挑戦 | RBB TODAY

15日発売の『週刊少年チャンピオン』7号（秋田書店）の表紙および巻頭グラビアに、桃月なしこが登場した。
地上波連ドラ初主演作が放送されるなど、女優としても活躍中の桃月。同誌への登場は今回で通算13回目となる。今回はドラマの撮影現場を抜け出し、お忍びで温泉旅行へ向かうというテーマで撮影が行われた。
誌面には、頭に手拭いをのせて温泉に癒やされる姿や、浴衣から白ビキニがのぞくリラックスしたカットなど、湯けむりをまとった麗しい桃月の姿が収められている。付録には両面BIGポスターが付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。
桃月は「『目指せ表紙10回！』と言っていたのが、もはや懐かしく感じるくらい、こうしてたくさん表紙を飾らせてもらって感謝です！お忍び旅行感……スカーフ似合っているか不安です（笑）。似合ってますかね!?2026年の抱負は……楽しく生きる！仕事もプライベートも、1日の終わりに『今日も楽しかったな』と思える毎日を過ごしたいですね」とコメントを寄せている。
桃月なしこ、天羽希純らゼロイチ美女10名のランジェリー姿！写真集『ゼロイチ学園 シーズン2』が2026年1月発売決定 | RBB TODAY
2026年1月にゼロイチファミリア10人のタレント写真集「ゼロイチ学園シーズン2」が発売され、制服や水着姿と共に特別な役柄に挑戦している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/11/240815.html続きを読む »
桃月なしこ、“女王様”風のセクシーカット！新水着グラビアムックで豊満ボディ披露 | RBB TODAY
11月14日発売の「BLT MONSTER Round 6」は、桃月なしこが表紙を飾り、多彩なグラビアを収録。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/24/238579.html続きを読む »