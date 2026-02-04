 釈由美子、胸元チラ見せバスタオル姿で露天風呂を満喫！ | RBB TODAY
釈由美子、胸元チラ見せバスタオル姿で露天風呂を満喫！

釈由美子【写真：編集部】
　2日、女優の釈由美子が自身の公式インスタグラムを更新。絶景の中で露天風呂に入浴するショットを公開した。

　写真には、青空の下、海を一望できる石造りの露天風呂に浸かる姿が収められている。白いバスタオルを身にまとい、濡れた髪をアップにした釈由美子は、湯船から肩やデコルテをのぞかせ、カメラに向かって優しく微笑むカットを披露。さらに、暖かな日差しを浴びながら気持ちよさそうに目を閉じる姿など、開放感あふれるロケーションでリラックスした表情を見せている。

　また釈は、5日深夜0時20分から放送される美味温泉（東海テレビ）への出演も告知。「番組出演のお知らせです」と切り出し、番組について「東海地方の温泉地を訪ねて『温泉・料理・お酒』を楽しむ美味しいひとり旅の番組です」と紹介した。あわせて「先月、伊勢志摩にロケに行ってきました」と報告し、「志摩の絶景露天風呂と本当に美味しいお料理とお酒に最高に癒されてきました」と振り返っている。最後は「至福のおとな旅、ぜひご覧ください」と視聴を呼びかけた。

※釈由美子、露天風呂でのバスタオル姿で番組告知をした投稿（釈由美子の公式インスタグラムより）


