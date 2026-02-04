“レジェンドグラドル”鈴木ふみ奈、オーストラリアロケで美バスト&くびれ披露！ | RBB TODAY

グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が2月3日にインスタグラムを更新。新作DVD&BD「Cairnsケアンズ」の発売を記念したオーストラリア・ケアンズでのロケショットを公開した。



鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開された写真は、南国リゾート地ならではのロケーションで撮影されたショット。ピンクのビキニ姿で波打ち際に立ち、両手でピースサインを掲げる笑顔の写真もあった。

また、別のカットでは、ビーチで青いイルカ型の浮き輪の上に寝そべり、ピンクとイエローのビキニ姿で健康的な肌を披露した。



さらに、自然の滝が流れる渓流では、グリーン系のワンピース水着で岩の上に正座し、両手を頭の後ろに添えた色気たっぷりのポーズで美しい谷間を強調。ピンクの花が咲いている低木を背景にしたカットでは、イエローの編み目ワンピース水着に麦わら帽子を合わせ、胸元に両手を添えた大人の魅力あふれるショットを公開した。

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

鈴木は「新DVD&BD『Cairnsケアンズ』が発売されました」と報告しつつ、「いよいよ日曜日はイベントです」とイベントの開催も告知。

この投稿を見たファンからは、「めちゃくちゃかわいい」「本当に素晴らしい体つきですね」「レジェンド」といった声が寄せられている。

