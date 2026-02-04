井本彩花、冬の沖縄を舞台に大人の表情見せる！“22歳のリアル”を凝縮した2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY

3月19日、女優・井本彩花の2nd写真集（東京ニュース通信社）が発売される。

「井本彩花2nd写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

撮影の舞台となったのは冬の沖縄。雲一つない青空と海、人里離れた森に流れる河川、幻想的で美しい干潟など、様々なロケーションで女優・井本彩花の“リアル”を切り取った。 磨き上げられた抜群のスタイルと、まだ誰も見たことのない大人の表情が収められており、ページをめくるたびに井本の成長を感じられる一冊となっている。

井本は「4年ぶりに写真集を発売することになりました。今の22歳の私だから表現できるものをぎゅっとした1冊になっております。今年の仕事始めが写真集撮影で、とにかく楽しかったです。沖縄は暖かかったけど、海や川はさすがに冷たかったですね（笑）。今回の写真集チームと一緒に創り上げた“最高傑作”になっていると思います。是非、1st写真集の時から成長した井本彩花を見ていただきたいです。発売をお楽しみに。」とコメントを寄せている。

「井本彩花2nd写真集（仮）」（東京ニュース通信社刊）撮影／東京祐

井本は京都府出身の22歳。2017年に「第15回全日本国民的美少女コンテスト」にてグランプリを受賞。同年に放送されたドラマ『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）で女優デビューを果たした。『仮面ライダーリバイス』（テレビ朝日系）ではヒロインの五十嵐さくらに抜擢。その後もドラマ『大奥』（フジテレビ系）、『プライベートバンカー』（テレビ朝日系）など話題作に出演している。