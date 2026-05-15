 「抱き心地良さそうって言われた！」鈴木奈々、黒ランジェリーのセクシーショット | RBB TODAY
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「抱き心地良さそうって言われた！」鈴木奈々、黒ランジェリーのセクシーショット

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（写真は鈴木奈々の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • （写真は鈴木奈々の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　タレントの鈴木奈々が13日、自身の公式インスタグラムを更新、黒ランジェリーを身に付けたセクシーなショットを公開した。

　鈴木が身に付けているのは、自身がイメージモデルを務めるLUNAのナイトブラ。寝室をイメージしたスタジオで白いパジャマを着用した姿で撮影している。パジャマの前ボタンはすべて開いており、黒のレースが大人っぽく艶っぽいナイトブラがしっかりと見えている。

（写真は鈴木奈々の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　鈴木は撮影でスタッフから「抱き心地良さそうって言われた！」そうで、「最近ふっくらしたからね　嬉しかった♡♡」と喜びを見せた。鈴木は現在、身長154センチ・体重52キロであると公表しており、以前よりも少し体重が増えたとのこと。1日の公式インスタグラムの投稿でも身長と体重について触れ、「男性ウケは今の体型の方が良いです」と周りからも現在のスタイルが好評であると明かしている。

　鈴木のセクシーな姿にファンからは「なんだろう、色気が増してて凄く綺麗だよー」「いつも可愛くて素敵」とコメントが寄せられている。

　


鈴木奈々、お気に入りのブラショット投稿！ 色気溢れる姿にファン「めちゃ綺麗」「最高です」 | RBB TODAY
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鈴木奈々が25日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りの“ブラ”ショットを公開した。
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