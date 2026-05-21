乃木坂46・菅原咲月が梅澤美波の跡を引き継ぎ新キャプテンに！「私は乃木坂が世界で一番大好きです！」 | RBB TODAY

20日に行われた乃木坂46の「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて、乃木坂46の4代目キャプテンに菅原咲月が就任することが発表された。

乃木坂46公式インスタグラムは、菅原のキャプテン就任のお知らせとキャプテン発表後の動画を公開。動画で菅原は現キャプテンの梅澤美波の隣に立ち「改めて4代目キャプテンに就任することになりました菅原咲月です」と涙声で挨拶。1年半、副キャプテンとして3代目キャプテンの梅澤を支えてきたことに対して、「今までとは違う目線でグループを見ると、キャプテンってこんなにも重い責任をもって活動しているのだな、ということをすごく、ひしひしと感じていたので、自分がこのバトンを受け取ることに不安もたくさんあります」とキャプテンという地位の重さについて語った。

しかし菅原は「まだまだ未熟なところもたくさんありますが、私らしく、乃木坂46として前に進んでいけたらいいなと思います」と前に進む気持ちを伝えた。そして菅原は「私は乃木坂が世界で一番大好きです！誇りを持っています！このグループを守っていく覚悟もあります！」と強く決意。最後に「まだまだなところもたくさんあると思いますが、皆さんと手を取り合って前へ進んでいけたらなと思います。これからどうぞよろしくお願いします」と深々と頭を下げた。

この投稿にファンからは「4代目キャプテンを引き受けてくれてありがとう！！」「私たちファンがいつもそばにいて、全力でサポートします」「すごい覚悟だなと感じました」といったコメントが寄せられている。

※乃木坂46公式インスタグラムの投稿