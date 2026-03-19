ちばひなの、無防備な姿が満載！“ひとり暮らしの大学1年生の1日”を切り取ったデジタル写真集が発売決定 | RBB TODAY

7日より、女優として活躍の場を広げているちばひなののデジタル限定写真集『Brand New Diary』（ワニブックス）が配信される。
同作では、トレードマークのロングヘアをばっさり切り、新たな魅力で魅せる。テーマは「ひとり暮らしの大学1年生の1日」だ。
Tシャツ姿でまったりとカップ麺を食べたり、ゲームに夢中になったり、そのままつい寝落ちしてしまったりと、飾らない無防備な姿が満載となっている。まるで隣にいるような親密な距離感がたまらない、まだ見たことのないちばひなのに会える1冊に仕上がった。
ちばひなのは大阪府出身の19歳。身長162cm、血液型O型。4月4日より品川プリンスホテル クラブeXにて開幕する『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』に、Team Gold Moonのスーパーセーラーヴィーナス/愛野美奈子役として出演する。
ちばひなの、18歳とは思えない色気の和室グラビア！ 『アップトゥボーイ』誌面カット公開 | RBB TODAY
12月23日に発売された『アップトゥボーイ Vol.346』（ワニブックス）では、少女歌劇団ミモザーヌよりちばひなのグラビアが掲載されている。
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ちばひなの、“16歳”の瑞々しい姿収めたデジタル写真集発売！ | RBB TODAY
6月28日より、“ちばひなの”のB.L.T.デジタル写真集『Happy Smile！』（東京ニュース通信社／以下同）が各電子書店に順次配信される。
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