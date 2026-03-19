ちばひなの、無防備な姿が満載！“ひとり暮らしの大学1年生の1日”を切り取ったデジタル写真集が発売決定 | RBB TODAY

7日より、女優として活躍の場を広げているちばひなののデジタル限定写真集『Brand New Diary』（ワニブックス）が配信される。

表紙／デジタル限定写真集『Brand New Diary』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス

同作では、トレードマークのロングヘアをばっさり切り、新たな魅力で魅せる。テーマは「ひとり暮らしの大学1年生の1日」だ。

デジタル限定写真集『Brand New Diary』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス

Tシャツ姿でまったりとカップ麺を食べたり、ゲームに夢中になったり、そのままつい寝落ちしてしまったりと、飾らない無防備な姿が満載となっている。まるで隣にいるような親密な距離感がたまらない、まだ見たことのないちばひなのに会える1冊に仕上がった。

デジタル限定写真集『Brand New Diary』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス

ちばひなのは大阪府出身の19歳。身長162cm、血液型O型。4月4日より品川プリンスホテル クラブeXにて開幕する『美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-』に、Team Gold Moonのスーパーセーラーヴィーナス/愛野美奈子役として出演する。