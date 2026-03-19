女子レスリング・鏡優翔選手がYouTubeチャンネル開設！「お待たせしましたぁ」 | RBB TODAY

女子レスリング2024パリオリンピック金メダリストの鏡優翔選手が3月19日にインスタグラムを更新。YouTubeチャンネルを開設したことを報告した。

鏡選手はインスタグラムにひまわりと撮影した自身の写真を公開。「みなさーーーーーん！！！！！！遂にYouTube始めました」とYouTubeチャンネルを開設したことを明かし、「お待たせしましたぁぁぁ(誰が待ってた？)」と自身にツッコミを入れていた。

チャンネルについて鏡選手は、「これからプライベートも、仕事も、プライベートもプライベートもたくさん載せていきます」と明かし、「絶対絶対みてね」「みなさんにハッピーをお届けしちゃいまーす」とつづっていた。

YouTubeチャンネルには同日に「YouTubeチャンネル開設しました！」という動画がアップされており、今後の動画について「鏡優翔はどんな人物なのかとかプライベートはどんな過ごし方をしているのかとか、どんなおいしいものをいつも食べているのかとか、ぜひそこで発信できたらいいなと思います」と明かしていた。

また、鏡選手は「株式会社KAWAUI」という会社を立ち上げたことも報告。「アスリートなんですけど、経営者というデュアルキャリアを、なかなか今まではいなかったと思うんですけど、私はそれをどちらもしっかりやっていきたいと思います」と話していた。

※【写真】鏡優翔選手がYouTubeチャンネル開設を報告

※【動画】鏡優翔選手のYouTubeチャンネル

