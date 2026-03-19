ミスタードーナツ、どらやきモチーフの新作「ドら抹茶」登場！祇園辻利の宇治抹茶を使用したドーナツ5種が25日より販売 | RBB TODAY

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ミスタードーナツ、どらやきモチーフの新作「ドら抹茶」登場！祇園辻利の宇治抹茶を使用したドーナツ5種が25日より販売

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ドら抹茶 つぶあん華ホイップ
  • ドら抹茶 つぶあん華ホイップ
  • ミスタードーナツ『宇治抹茶ドーナツシリーズ』
  • ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ
  • ポン・デ・ダブル宇治抹茶
  • ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風
  • ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち

　ミスタードーナツは、25日から期間限定で「宇治抹茶ドーナツシリーズ」全5種を発売する。ラインアップは、どらやきをモチーフにした新作「ドら抹茶」2種と、「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使った3種。

ミスタードーナツ『宇治抹茶ドーナツシリーズ』

　同シリーズでは、祇園辻利の宇治抹茶を使用。抹茶の風味に加え、生地の食感や和素材との組み合わせも特徴となっている。

　初登場の「ドら抹茶」は、どらやきをモチーフにしたドーナツで、ふわむち食感が特長だ。つぶあんや栗あん、宇治抹茶ホイップ、キャンディングアーモンドなどを合わせ、それぞれ異なる味わいが楽しめる。

ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ

　また、「ポン・デ・宇治抹茶生地」を使った3種も新しくなって登場する。祇園辻利の宇治抹茶を練り込んだ生地に、宇治抹茶チョコ、とろりとした宇治抹茶わらびもち、宇治抹茶クランチなどを組み合わせた。

ポン・デ・ダブル宇治抹茶
ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風

　商品は「ドら抹茶 つぶあん華ホイップ」（テイクアウト334円、イートイン341円）、「ドら抹茶 栗あん抹茶ホイップ」（テイクアウト345円、イートイン352円）、「ポン・デ・ダブル宇治抹茶」（テイクアウト237円、イートイン242円）、「ポン・デ・ザク宇治抹茶ミルク風」（テイクアウト259円、イートイン264円）、「ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち」（テイクアウト270円、イートイン275円）。

ポン・デ・宇治抹茶 あずき抹茶わらびもち

　販売期間は3月25日から5月下旬まで。全国のミスタードーナツ店舗で販売される。


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