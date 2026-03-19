声優・涼本あきほ、長野の温泉街＆観光スポットで多彩な表情を披露！1st写真集『あきいちばん』発売 | RBB TODAY

18日、声優・涼本あきほの1st写真集『あきいちばん』（イマジカインフォス）が発売された。

撮影は、涼本が以前から訪れてみたかったという長野県で敢行された。善光寺や国立天文台・野辺山などの観光スポットをはじめ、温泉街や川といった豊かな情景も涼本本人のリクエストをもとに決定。数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が編集・制作を担当し、被写体の魅力を余すところなく引き出している。

カバーは通常版、インフォスクエア版、電子版の3種類が用意されており、本人が悩み抜いたうえで決定したカバーカットは裏面も含めて必見だ。「あきいちばん」というタイトルも本人考案であり、題字も直筆によるものが採用されている。

涼本は同作について、「写真集のタイトルは『あきいちばん』！やっぱり今の私がいちばん！と思いながら生きている私がつけたタイトルです！私らしいですね。自分をいちばんのように大切することには慣れてきたけれど、自分がいちばんだと胸を張るのはまだ少し勇気がいります。それでも、言葉にすることでまた少しつよくなれるのかなって……おまじないのような気持ちで、このタイトルにしました。春一番が吹く季節に、今年は“あきいちばん”も吹いてきます！新しい季節と一緒に、新しい私も見つけてください！」とコメントを寄せている。

アニメイト共通特典「スマホステッカーA」

アニメイト共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）

ゲーマーズ共通特典「スマホステッカーB」

5月10日には発売記念イベントが開催され、イベント限定の特典ブロマイドが涼本本人からサイン入りで手渡しされる。また、各専門店では多種多様な特典付き限定版も展開中だ。 アニメイトでは、早期予約特典として「スマホステッカーA」、共通特典として「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種（さわやかすずもん）」からランダムで1枚が付属。ゲーマーズでは、早期予約特典の「スマホステッカーB」、共通特典の「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種（しっとりすずもん）」からのランダム1枚に加え、A4サイズアナザーフォトブックとアクリルスタンドが付属する限定版（税込6820円）も販売されている。 インフォスクエアでは、選べる早期予約特典として「A：あなたの名前を呼ぶボイスメッセージ」または「B：写真集にサインを入れてお届け」を用意。

AKIHABARAゲーマーズ限定ブロマイド

インフォスクエア共通特典「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド」（２種ランダム）

インフォスクエア限定版特典「メイキングDVD」（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様)

さらに、早期予約期間中に3冊セットを予約したファンは、これら両方の特典に加えて3月21日開催の写真集サイン会にも招待される。共通特典はインフォスクエア限定カバーと「複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種（ワイルドすずもん）」からのランダム1枚。くわえて、B2タペストリーやメイキングDVD（4Pミニ冊子封入パッケージ仕様）、そして「“あきがこない！”L判ブロマイド7枚セット」が付く豪華限定版（税込1万1000円）も販売中だ。 タワーレコードでは、通常版の特典としてL判ブロマイドが付属する。さらに、電子限定カバーおよび電子限定増ページ版（希望小売価格・税込3850円）も、Kindle、BOOK☆WALKER、Reader Store、楽天Kobo、DMMブックスほかにて近日配信予定となっている。