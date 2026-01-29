日向坂46、16thシングル「クリフハンガー」ライブ映像をサプライズ公開！Kアリーナ横浜での初披露を収録 | RBB TODAY

日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」のライブ初披露映像が、1月28日から2月28日までの期間限定で日向坂46公式YouTubeチャンネルにて公開された。

同映像は1月25日にKアリーナ横浜で開催された「LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE」で初披露されたもの。1月28日のリリースを記念してサプライズ的に公開され、初披露ながら観客の盛り上がりが伝わる内容となっている。

日向坂46

同シングルは初回仕様限定盤TYPE-A、B、C、Dの4形態と通常盤で発売。初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバーとメンバー生写真が封入される。各TYPEのBlu-rayには「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』~Director's Cut Collections~」の前編、中編、後編、TYPE-Dには「ひなたの裏側~the other side of HINATA~」が収録される。

今後のライブ活動として、1月29日にはTOYOTA ARENA TOKYOにて「松田好花 卒業セレモニー」を開催。同会場では2月17日・18日に「16th Single ひなた坂46LIVE」も行われる。さらに、4月4日・5日には横浜スタジアムでの「7回目のひな誕祭」、5月24日には新潟県・国営越後丘陵公園での「ながおか 米百俵フェス」への出演を予定している。

※【期間限定公開】日向坂46『クリフハンガー』LIVE from LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE