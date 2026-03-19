BTS・TXT“直属”の後輩グループCORTIS、Apple創立50周年イベントに登場！圧巻のステージで観客を魅了 | RBB TODAY

BIGHIT MUSICのボーイズグループCORTIS（コルティス）が、Apple創立50周年を記念する特別なステージを披露した。

CORTISは、3月18日にソウルのApple明洞（ミョンドン）で開催されたイベント「スポットライト：CORTISと一緒に線の外に色を塗る」に出席した。

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本イベントは、Apple創立50周年を記念したグローバルプロジェクトの一環として企画されたもので、事前に申し込んだ数百人の参加者と韓国国内外の取材陣が会場を埋め尽くした。

（写真＝Apple）

当日、司会を務めたジェジェはCORTISを「大衆音楽界で新しく独創的な色彩を見せているチーム」と紹介。また、「『世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する』という意味を込めたチーム名はAppleと結びついている。 時代を先取りする創造性を最も完璧に示すアーティストだ」と絶賛した。

続く対談では、メンバー5人がAppleの強調してきた哲学「Think Different」の意味について語り合った。マーティンは「創造性は芸術の領域だけに限られるものではないと思う。日常の悩み、人間として下す選択も一つの創造性だ」と回答。創造性を追求する過程で最も記憶に残っている瞬間については、新人賞の受賞を挙げた。ゴンホは「メンバーと共に作業して作り上げた成果だったので誇らしかった。授賞式のステージから壮大な客席の風景を見て、胸が熱くなったことを覚えている」と振り返った。

（写真＝Apple）

CORTISは音楽、振付、映像を自ら創作する“ヤング・クリエイター・クルー”として、普段の作業スタイルについても明かした。ソンヒョンは「メロディや歌詞が浮かんだら、ボイスメモにその都度保存している。練習生時代からAppleの音楽制作プログラムも愛用している」と語った。

5月4日に正式リリースされる2ndミニアルバム『GREENGREEN』のメッセージについても触れられた。ジェームスは「デビューアルバムに比べ、より『生』のイメージを盛り込む大胆な挑戦をしてみた。自然で荒々しい雰囲気で、今の僕たちを表現した」と明かした。

ジュフンは収録曲『YOUNGCREATORCREW』について、「多くの方々が僕たちを“ヤング・クリエイター・クルー”と呼んでくださることを、愉快に表現した。マイクを囲んでフリースタイルをしながら生まれた曲だ」という秘話を伝えた。

CORTISはイベントで熱いライブも披露した。デビュー曲『What You Want』、『GO!』、そして『YOUNGCREATORCREW』を歌唱し、Appleストアを一瞬にしてコンサート会場へと変えた。メンバーたちのダイナミックなエネルギーが際立ち、参加者は熱烈な歓声と合唱で応えた。

CORTISはデビュー当初からAppleとのコラボレーションを継続している。今年1月には『GO!』のパフォーマンスビデオを、180度の視野角を持つ8K超高解像度の「Apple Immersive Video」フォーマットで制作し、Apple Vision Proコンテンツとして公開した。また、昨年はApple Musicのラジオ「The Zane Lowe Show」に出演し、大きな反響を呼んだ。

なお、CORTISは5月4日に2ndミニアルバム『GREENGREEN』をリリースする。これに先立ち、4月20日にはタイトル曲が先行公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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