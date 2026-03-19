STARTO、嵐偽アカウントに注意喚起「なりすましアカウントが多数確認」 | RBB TODAY

STARTO ENTERTAINMENTが3月18日に公式Xで、現在行われている嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」に関連するなりすましアカウントが多数確認されているとして注意喚起を行った。

STARTO ENTERTAINMENTは18日にXで、「公式生配信を騙るサイトやなりすましアカウントについての注意喚起」とし、「現在開催中のARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』に関連して、公式生配信を騙る偽サイトやタレントのなりすましアカウントが多数確認されています」と発表した。

このツアーについて、18日時点では公式生配信についてアナウンスしていないとのこと。

そのため、「本日時点で生配信をうたうサイトやアカウントは、ファンの皆様の個人情報を違法に抜き取るなど、詐欺行為につながる危険な偽サイト・なりすましアカウントです」と説明した。

STARTO ENTERTAINMENTは「当社タレントの公式配信のお知らせや公式SNSアカウントは、当社公式HPからお知らせしております」とし、「偽サイトやなりすましアカウントに騙されることのないよう、くれぐれもご注意ください」と呼びかけていた。

SNS上では、「We are ARASHI」やメンバーを騙るアカウントが存在し、AIで生成したと見られるメンバーや会場の写真風の画像がアップされていた。

※STARTO ENTERTAINMENTが嵐偽アカウントについて注意喚起

