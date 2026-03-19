カムバック直前のBTSがNetflixの「あの音」アカペラ再現で反響 | RBB TODAY

3月21日にカムバックステージを開催するBTSが3月19日にNetflixの公式Xに登場。Netflixの「あの音」をアカペラで再現し、話題になっている。
BTSのカムバックステージ「BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG」はNetflixで独占生中継される。
Netflixは3月19日に公式Xを更新し、「BTSがアカペラで『あの音』再現」とつづり、BTSの7人が映った動画を公開。動画では7人がひとつのマイクに向かって歌声をチューニング。
さらにRMが「トゥル、セッ」と合図すると、7人でNetflixのロゴが出てくる際のサウンドロゴ「ドゥドゥーン」を再現していた。
この動画には、「皆んなが楽しそうでにやける」「ドゥドゥン！かわい」「何が始まるのかと思ったらネトフリの笑」という声が集まっていた。
BTSカムバック公演でソウル中心部が“異例の交通規制”…地下鉄は一部閉鎖、バスも86路線が迂回運転 | RBB TODAY
BTSが、3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースするとともに、ソウル中心部の光化門広場で大規模なカムバックショーを開催する。
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