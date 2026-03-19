スペシウム光線の誕生秘話から初回放送前のお宝映像まで！NHK「ウルトラマン名場面スペシャル」放送決定 | RBB TODAY

28日、午後6時から『ウルトラマンシリーズ 60周年 ウルトラマン名場面スペシャル』（NHK BS）が放送される。

同番組では、『ウルトラマン』と『ウルトラセブン』の珠玉の名場面を一挙公開する。あわせて、ウルトラマン初回放送の1週間前に披露された『ウルトラマン前夜祭』のお宝映像や、必殺技スペシウム光線の誕生秘話、ミニチュアセットでの撮影など、当時の特撮技術に迫るコーナーも盛りだくさんだ。

『ウルトラマン名場面スペシャル』（C）NHK

番組MCは、『ウルトラマンジード』で主人公・朝倉リクを演じた濱田龍臣が務める。ゲストには、映画『シン・ウルトラマン』監督の樋口真嗣、加納（Aマッソ）、マグマ星人（50音順）が出演し、推し怪獣や推し星人を発表してその魅力を熱く語る。さらに、4Kリマスターの作業現場にも潜入し、当時の放送ではわからなかった制作スタッフのこだわりが次々と明らかになる。

『ウルトラマン名場面スペシャル』（C）NHK

また、1971年に放送が開始され「第2次怪獣ブーム」を巻き起こした傑作特撮ドラマの4Kリマスター版『帰ってきたウルトラマン』（全51話）が、2026年夏からBSP4Kにて放送開始される予定だ。同作は、現在放送中の『ウルトラセブン』終了後に編成される。

『帰ってきたウルトラマン』は、タッコング、シーゴラス、シーモンス、ベムスター、ブラックキング、ナックル星人など、地球の平和を脅かす怪獣や宇宙人と戦う防衛チーム・MATと、その一員である郷秀樹が変身するウルトラマンの活躍を描く作品だ。4KHDRリマスターによってパワーアップしたリアルな特撮シーンに加え、主人公や周囲の人々が織りなす深い人間ドラマが魅力であり、今に続く「ウルトラマンシリーズ」の礎を築いた力作となっている。