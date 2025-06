日向坂46・富田鈴花ソロライブが開催決定！ファンクラブ抽選先行は本日12:00よりスタート | RBB TODAY

6月4日、日向坂46 オフィシャルウェブサイトにてメンバー・富田鈴花のソロライブ「Suzuka Tomita (Hinatazaka46) One Last Live on MTV」の開催が発表された。

このライブはMTVプロデュースによるスペシャルライブとして企画され、全編生バンドでの演奏が予定されている。開催日は2025年7月23日(水)で、会場は立川ステージガーデンとなる。開場は18時、開演は19時の予定だ。チケット料金は全席指定で8,800円(税込)だ。ファンクラブ会員を対象とした先行申込の受付が、6月4日(水)12時から6月8日(日)23時59分まで実施される。申込はスマートフォン対応の専用サイトから行うことができる。

