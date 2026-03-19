日向坂46、全メンバー描き下ろしデザインのスマホケースが発売！ | RBB TODAY

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日向坂46、全メンバー描き下ろしデザインのスマホケースが発売！

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日向坂46×CASEPLAY
  • 日向坂46×CASEPLAY
  • スリムプロテクションプレミアムケース：5,980円(税込)
  • スリムプロテクションケース：4,980円(税込)
  • アートパネルスピーカー：・スピーカー+パネル　15,800円（税込） ・アートパネル　4,480円（税込）
  • スマートグリップスタンド：2,980円（税込）
  • MagSafe対応カードウォレット：3,980円（税込）
  • スマホショルダー&タグ：細 2,980円（税込） 太 3,980円（税込）
  • caseplay

　オンデマンドプリントサービス「CASEPLAY」は、3月18日より、アイドルグループ「日向坂46」のデビュー7周年を記念したスリムプロテクションケース等の販売を開始した。同商品は、27日にデビュー7周年を迎える日向坂46の全メンバーが描き下ろしたイラストを使用しており、全27種類のデザインを用意。iPhoneをはじめ、Xperia、Pixel、Galaxyなど160機種以上のスマートフォンに対応している。なお、4月4日および5日に横浜スタジアムで開催される「7回目のひな誕祭」に先駆けてのリリースとなる。

　日向坂46は、2019年2月11日に「けやき坂46」から改名し、同年3月27日に1stシングル「キュン」でデビュー。2026年1月28日にリリースした最新シングル「クリフハンガー」では、オリコン週間シングルランキングで16作連続・通算16作目の1位を獲得し、女性アーティストの歴代記録を更新し続けている。

スリムプロテクションプレミアムケース：5,980円(税込)
スリムプロテクションケース：4,980円(税込)

　今回販売されるアイテムは多岐にわたる。メインとなるスマートフォン用ケースは2種類。「スリムプロテクションプレミアムケース」（5,980円）は、フレームとパネルの分離構造により裏刷りが可能となり、プリンタ能力を最大限に引き出した高品質な仕上がりを実現した。ミニマルなデザインながらMIL規格の3倍にあたる耐衝撃性能を誇り、3.6mの高さからあらゆる角度で落下させるテストを複数回クリアしている。本体には再生素材、プリントにはミマキエンジニアリング社製の「GREENGUARD Gold」認証UV硬化インクを使用するなど、環境配慮にも徹底した仕上がりだ。もう一方の「スリムプロテクションケース」（4,980円）も、使用済み樹脂製品を100%リサイクルして製造されており、コーナー部分のエアーポケット構造がデバイスへの衝撃をしっかりと緩和する。

アートパネルスピーカー：・スピーカー+パネル　15,800円（税込） ・アートパネル　4,480円（税込）
スマートグリップスタンド：2,980円（税込）
プレミアムリングスタンド：3,480円（税込）

　ケース以外のアクセサリー類も充実している。「アートパネルスピーカー」は、壁掛けとスタンドの両方に対応した2way仕様で、インテリアとしてもBluetoothスピーカーとしても活躍する。パネル部分は取り外し可能で、好みのデザインに付け替えられる（スピーカー本体＋パネル：15,800円、アートパネル単体：4,480円）。また、スマートフォン背面に装着するアイテムとして、スマホグリップ、スタンド、マグネットの機能を兼ね備え、ワイヤレス充電にも対応する薄型設計の「スマートグリップスタンド」（2,980円）や、強力マグネットを内蔵した厚さ5mmのMagSafe対応「プレミアムリングスタンド」（3,480円）を用意。

スマートウォッチバンド レザー/クリアバンド：2,780円（税込）
スマートウォッチバンド レザー/クリアバンド：サイズ

　さらには、Apple WatchやGalaxy Watchなど様々な機種にフィットする「スマートウォッチバンド」（クリア／レザーの2種展開・各2,780円）や、スマートフォンにピタッと吸着する「MagSafe対応カードウォレット」（3,980円）もラインナップ。カードウォレットのプレミアム版である「プレミアムカードウォレット」（4,980円）は、裏刷りプリントによる高品質なクリア素材を採用し、最大3枚のクレジットカードを収納できる。そして、ケースと合わせて使える「スマホショルダー＆タグ」は、紐の太さに合わせて2種類（細：2,980円、太：3,980円）を展開する。

画面割れ補償サービスcaseplay CAREについて
画面割れ補償サービスcaseplay CAREについて

　CASEPLAYは、独自開発の受発注システムにより、受注した商品のみをオンデマンド印刷で生産するプラットフォームだ。無駄な在庫を抱えることなく、多くの機種やデザインを横断した展開を可能にしており、国内スマホアクセサリー領域において「機種数」「アイテム数」「コラボ数」の3冠を獲得している実績を持つ。さらに、CASEPLAYのスマホケースと液晶保護ガラス（2,480円）を同時購入することで、購入後365日間は特別な手続きなしに画面割れ補償を受けられるサービス「caseplay CARE」も提供している。


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