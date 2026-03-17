日向坂46・鶴崎仁香、「現役早大生」だった！「Qさま」で明かし反響 | RBB TODAY

日向坂46の鶴崎仁香が3月16日放送の「Qさま！！ 3時間SP」（テレビ朝日系）に出演。現在、早稲田大学に通っていることを初めて告白した。
この日、番組に初出演した鶴崎。冒頭、MCの高山一実から「日向坂の鶴ちゃんは、早稲田大学在学中のインテリアイドルさんです」と紹介された。
さらにさまぁ～ずの三村マサカズから「早稲田（在学）っていうのを公表したのはこの番組がはじめて？」と聞かれた鶴崎は、「今日がはじめてです」とはにかみ、スタジオからは驚きの声が上がっていた。
初告白に三村が「いいの！？」と再確認すると、「ずっと見させていただいていたので、今日は鶴崎（修功）さんとも一緒に頑張れるように、一生懸命頑張ります」と明かしていた。
その後、番組で鶴崎は決勝ブロックに進出していた。
この報告にネット上からは、「そりゃ五期生のみんなが揃って一番頭良いって言う訳だわ」「早稲田か、すげぇや、、、」「アイドルやりながらで尊敬しかないです」という声が集まっていた。
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