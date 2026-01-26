BTS、ワールドツアー発表で旅行検索数が急伸！釜山の検索数は前週比2375％増 | RBB TODAY

BTSは4月9日、韓国・高陽総合運動場主競技場を皮切りに、北米、欧州、南米、アジアなど全34都市を巡る『BTS WORLD TOUR “ARIRANG”』を開催する。ツアー計画の発表を受け、旅行需要を含む各種指標に動きが出ている。

グローバル宿泊プラットフォームHotels.comのデータによると、1月14日のツアー計画発表後48時間で、海外からソウルへの旅行検索数は前週比155％増加した。特に6月に公演が予定されている釜山への検索数は2375％と急伸。日本、香港、台湾などアジア主要地域でも、釜山旅行の検索数が数千％以上増えた。さらに、韓国内居住者による旅行検索数も伸び、ソウルは190％増、釜山は3855％増を記録した。

海外現地でも関連指標の伸びが報じられている。ブラジルのニュース専門ラジオBandNews FMは、10月に開催予定のBTSサンパウロ公演を主要ニュースとして取り上げ、現地交通販売プラットフォームClickBusのデータを引用。ツアー発表後、サンパウロ行きバスチケットの検索数が直前比で600倍以上に増加したと伝えた。

英国の日刊紙The Guardianも、ワールドツアーがもたらす経済的波及効果に注目。経済学者の見解として「北米全域の都市経済に多大な影響を及ぼし得るレベルのグローバルイベントである」と報じ、公演開催都市では観光、宿泊、消費全般で需要増加が見込まれると分析した。さらに、金融サービス企業Bread Financialの分析を引用し、一般的にコンサートチケット1枚が地域経済にもたらす消費効果は平均3倍以上にのぼると紹介。一方で、観光専門の経済分析機関Tourism Economicsは「このような平均値はBTSには適用されない可能性がある」とし、今回のツアーがもたらす波及の規模は見積もりが難しいとの見方を示した。

BTSは経済面に加え、韓国の国家イメージにも影響を与えているとされる。文化体育観光部が発表した「2025年大韓民国国家イメージ調査」では、「韓国のイメージに肯定的な影響を与えた韓国人」でBTSが1位に選出された。また、ソロアーティストではJung Kookが最高位（6位）にランクインしている。なお、BTSは3月20日午後1時にThe 5th Album『ARIRANG』をリリースする予定。全14曲を収録し、グループのアイデンティティに加え、恋しさや深い愛といった普遍的な感情を描いた作品となっている。