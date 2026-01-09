ILLIT、クラシカルな制服姿で新曲歌唱！日本2作目のデジタルシングル『Sunday Morning』MVティザー公開 | RBB TODAY

1月9日、ILLITが1月13日に配信リリースする日本2作目のデジタルシングル「Sunday Morning」のMVティザーが公開された。

映像には、レトロなレストランに登場したILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）が、白いブラウスにリボン、黒のジャンパースカートといったクラシカルな制服姿で、接客したり踊ったり、料理を作ったりする様子が収められている。

「Sunday Morning」は、誰にも止められない“恋する心の偉大な力”を描いたJ-POPロックスタイルの楽曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなる“誰か”に夢中になるキラキラした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った「恋の朝」を歌っている。

制作には、T2000年生まれのアーティスト・Mega Shinnosukeが参加。同曲は、1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマにも起用されている。音源の一部も各種SNSで順次公開されている。

