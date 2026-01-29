ILLIT、ライブツアー日本公演の詳細発表！愛知・福岡・兵庫・東京は初の単独公演 | RBB TODAY

29日、K-POPガールグループ、ILLITの初ライブツアー日本公演「ILLIT LIVE 'PRESS START❤' in JAPAN」の詳細が発表された。

同公演は6月13日・14日の愛知・愛知県芸術劇場 大ホールを皮切りに、6月20日・21日に大阪・オリックス劇場、6月29日・30日に福岡・福岡サンパレス、7月18日・19日に兵庫・GLION ARENA KOBE、7月23日・25日・26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOの5都市で計11公演を開催する。愛知、福岡、兵庫、東京での単独公演は今回が初めてとなる。

アーティストとして新たな旅路へと踏み出す「初実行」の瞬間という意味がタイトルに込められた本ツアーに向け、ILLITは「今年も日本公演開催、そして5都市というより多くの場所でGLLIT（ファンダム名）の皆さんとお会いできることになり、とても嬉しいです！より成長した姿をお見せするので、楽しみにしていてくださいね。今年の夏もILLITと一緒に素敵な思い出を作りましょう！」とコメントを寄せている。